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понедельник, 20 мая 2019 03:28

"Добро должно быть с кулаками. Ибо, не справится - открыли выставку Николая Яковины
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Во Львовской галерее искусств проходит выставка Николая Яковины, живописца из Ивано-Франковской области.
Фото: Анна-Лилия КОКОРА
Всю экспозицию можно разделить на три условных зала. Первый -"Фантасмагория". На полотнах - античные создания олицетворенные в исторических персонажах. Гетманы, философы "- Яковина.
Всю экспозицию можно разделить на три условных зала. Первый -"Фантасмагория". На полотнах - античные создания олицетворенные в исторических персонажах. Гетманы, философы "- Яковина.
Всю экспозицию можно разделить на три условных зала. Первый -"Фантасмагория". На полотнах - античные создания олицетворенные в исторических персонажах. Гетманы, философы "- Яковина.
Второй - центральный. Называю его "Дидаскали". Это учителя братских школах 15-16 с. Изобразил их, несколько оборотнями".

Во Львовской галерее искусств проходит выставка Миколая Яковины, живописца из Ивано-Франковской области.

"Рисую в основном на холсте. Но работы втором зале выполнены на ДВП, - рассказывает художник. - Всю экспозицию можно разделить на три условных зала. Первый - "Фантасмагория ". На полотнах - античные создания олицетворенные в исторических персонажах. Гетманы, философы .

Второй - центральный. Называю его "Дидаскали". Это учителя братских школ 15-16 в. Изобразил их, несколько оборотнями. Здесь деятели, которых человечество имеет как определенных наставников. Но било ли их влияние всегда определяющий добро и положительним? И как их ошибки откликались в будущем?

На полотне - моя полемика. Вот, например, Магатма Ганди. Его последовательного мирная борьба закинчишась страшным кровопролитием. Поэтому он у меня с оружием. Считаю, что добро должно быть с кулаками. Иначе не справится.

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Тарас Шевченко - шотландец. В литературном русле, это объясняют "недостатками перевода". Многие образы люди воспринимают искаженно, стандартно, в виде клише. Кто он? - Великий украинский поэт. Замученный крепостной, в шапке и с усами. Страдалец. Но это не совсем так. Тарас Григорьевич риностороння личность, со всеми земными проблемами. Поэтому и интересен.

Третий зал - свободное творчество. Когда нет желания рисовать грандиозные проекты всегда можно делать натюрморты, портрнеты, этюды".

Автор привез с собой 26 больших полотен и один графический автопортрет. Выставка продлится во Львовской национальной галерее искусств до 14 июня.

Миколай Яковина родился в 1957-м в Караганде, в семье репрессированных галичан. Получил художественное образование в Киеве и Львове. Выставочную деятельность начал в 1980-м. Работает в живописи и графике, делает витражи.

8 мая во Львовской галерее "Сатирикон" открыли выставку карикатур Владимира Казаневского "Ватные колени".

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