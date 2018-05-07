Дмитрий Комаров едва не утопил машину в болоте

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Ведущий телевизионной передачи "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров застрял среди болота во время экстрим-прогулки Черкащиной.

"Первые 40 лет в жизни мальчика - самые сложные. Решил покататься болотами Черкасской области. Застрял. Больше часа вытаскивал машину из плена. Счастливый гораздо больше, чем бы все прошло тихо и спокойно", - написал в Instagram Комаров.

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На прогулку Дмитрий взял с собой сестру, которая помогала ему выбираться из болота.

В новом выпуске проекта "Мир наизнанку. Япония" на "1+1" телеведущий Дмитрий Комаров помог 27-летней девушке Яйо, которая уже несколько раз пыталась совершить самоубийство, вновь обрести смысл жизни. Яйо уже знакома зрителям с первого выпуска цикла программ о Японии. Тогда Дмитрий встретил ее у скалы, где она сообщила о своих намерениях свести счеты с жизнью.