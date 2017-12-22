Для учителей ввели дресс-код

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В школе села Тарасовка Жмеринского района Винницкой области, ввели дрескод для учителей.

Теперь педагоги носят одинаковые костюмы и платья, пишет Винтера.

Идею ввести дресс-код для учителей особого сопротивления не вызвала, хотя с энтузиазмом это восприняли не все. Но позже и скептики оценили преимущества дресс-кода. Ученики считают, что это вполне справедливо, когда форму носят все.

"Каждое утро встаю и думаю, что мне надеть. Посмотрела на платье, а оно с пятном. Иное не проглаженное. А это так удобно, что все одинаковые", - говорит учитель украинского языка и литературы Анна Мартиняк.

Школьная форма для учеников в этой школе тоже обязательна, хотя не всем это нравится.

В школе заказали несколько комплектов на разные времена года. Выбрали два варианта сочетания цветов: черный с серым и красное с серым.

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Барышни в среднем тратят на выбор одежды для работы 14 мин. Это - 2,5 дней в год. В ходе исследования эксперты опросили 2 тыс. Работников офисов. Оказалось: время зависит от того, испытывают давление работницы компаний через дресс-код. 76% дам сталкиваются с трудностями в выборе уместного одежды.