Для спасения тяжелобольного мальчика устроят масштабный фестиваль

14 октября в Виннице состоится благотворительное мероприятие для спасения 5-летнего мальчика Ивасика Бедрия- "Винница-fest" за жизнь!".
Мальчик борется с эмбриональной опухолью головного мозга. Лечение нужно проводить заграницей. На это необходимо от $72 тыс. (месячный курс) до $150 тыс. (дальнейшее лечение и реабилитация).
Среди мероприятий - ярмарка с изделиями друзей Ивасика - детский Нandmade и работы профессиональных мастеров. А также анимационная программа от студии организации праздников Aladdin, танцевальные номера от студий Аrt fusion и Shahina, показы акробатических и боевых искусств от студии "У-ВЭЙ".
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Откроет мероприятие украинская скрипачка Майя Онищук с дочкой. Также выступят украинская группа "Пан Карпо" и финалистка "Голос Дети" Танюша Алексеенко. Будут мастер-классы для взрослых и детей по разным направлениям, аква-грим, шарики. Профессиональная ведущая мероприятия – Иващенко Галина. Организатор – Инна Цимбалюк.
Всех посетителей будут угощать кафе и заведения общественного питания. Отмечают, что сладости будут продавать по более низким ценам, чем обычно. А все собранные таким образом средства отдадут семье Ивана. Также на территории будут располагаться ящики для сбора средств.
Благотворительная акция состоится возле Летнего театра в центральном парке 14 октября. Продлится мероприятие с 11 до 17 часов.
Помочь семье собрать средства на срочное лечение ребенка можно, отправив средства на карту матери.
Карточка "Приватбанка": 5168 7573 0588 4035 Бедрий Евгения Владимировна.
Семье ответили три клиники из Турции, которые готовы помочь Ивасику. Одна из них прислала прайс. Первый курс лечения обойдется в $71,3 тыс. Всего нужно пройти 12 курсов. Родители не в состоянии потянуть столь большую сумму. Поэтому обращаются к неравнодушным людям с просьбой помочь собрать необходимые средства, чтобы спасти сына.
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