Для спасения тяжелобольного мальчика устроят масштабный фестиваль

5-летний Ивасик Бедрий борется с эмбриональной опухолью головного мозга.

14 октября в Виннице состоится благотворительное мероприятие для спасения 5-летнего мальчика Ивасика Бедрия- "Винница-fest" за жизнь!".

Мальчик борется с эмбриональной опухолью головного мозга. Лечение нужно проводить заграницей. На это необходимо от $72 тыс. (месячный курс) до $150 тыс. (дальнейшее лечение и реабилитация).

Среди мероприятий - ярмарка с изделиями друзей Ивасика - детский Нandmade и работы профессиональных мастеров. А также анимационная программа от студии организации праздников Aladdin, танцевальные номера от студий Аrt fusion и Shahina, показы акробатических и боевых искусств от студии "У-ВЭЙ".

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Откроет мероприятие украинская скрипачка Майя Онищук с дочкой. Также выступят украинская группа "Пан Карпо" и финалистка "Голос Дети" Танюша Алексеенко. Будут мастер-классы для взрослых и детей по разным направлениям, аква-грим, шарики. Профессиональная ведущая мероприятия – Иващенко Галина. Организатор – Инна Цимбалюк.

Всех посетителей будут угощать кафе и заведения общественного питания. Отмечают, что сладости будут продавать по более низким ценам, чем обычно. А все собранные таким образом средства отдадут семье Ивана. Также на территории будут располагаться ящики для сбора средств.

Благотворительная акция состоится возле Летнего театра в центральном парке 14 октября. Продлится мероприятие с 11 до 17 часов.

Помочь семье собрать средства на срочное лечение ребенка можно, отправив средства на карту матери.

Карточка "Приватбанка": 5168 7573 0588 4035 Бедрий Евгения Владимировна.

Семье ответили три клиники из Турции, которые готовы помочь Ивасику. Одна из них прислала прайс. Первый курс лечения обойдется в $71,3 тыс. Всего нужно пройти 12 курсов. Родители не в состоянии потянуть столь большую сумму. Поэтому обращаются к неравнодушным людям с просьбой помочь собрать необходимые средства, чтобы спасти сына.