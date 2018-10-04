Соломии Мурашко на слуховой имплантат нужно 26 тысяч евро

Автор: Фото предоставлено Светланой Мурашко Без имплантата Соломийка не сможет научиться говорить и будет испытывать трудности с адаптацией в обществе.

13-месячная Соломия Мурашко из Луцка имеет двустороннюю хроническую сенсоневральную глухоту. Ребенку нужна кохлеарная имплантация. Стоимость имплантата 26 тыс. евро.

"В Соломии недостаток слуха обнаружили на 10 день после рождения. Нас направили в Киев, там диагноз подтвердился. Правое ушко не реагирует даже на 100 децибел, а левое на 90. Врачи говорят, ей слуховой аппарат не подойдет, надо сразу ставить имплантат. Но мы носим на левом ухе, чтобы хоть как-то стимулировать слуховой нерв. Иначе центр слуха мозг заменит на какой-то другой. Так бывает, когда говорят, что у глухих лучший нюх, зрение.

В нашей семье из трех детей это второй ребенок, у которого недостаток слуха. Хотя в моем роду и мужа такого не случалось. Слышит старший сын Андрей, ему 10 лет. А средний Володя так же не слышит с детства. Он учится во 2 классе. Глухоту обнаружили после года. В 2,5 года поставили имплантат. До этого мы 1,5 года стояли в очереди. Тогда так совпало, что журналисты обнаружили закупленные имплантаты, которые просто лежали на складе. И родителей с детьми начали срочно вызывать, в ту массовость попали и мы.

Соломия стоит в очереди 284, надеяться на государство нет смысла. Такую операцию надо делать в раннем возрасте, чтобы ребенок научился разговаривать и адаптировался в обществе. Имплантат стоит 26 тысяч евро. Для нашей семьи это заоблачная сумма. Мы вынуждены просить помощи у людей. Будем всем очень благодарны", - рассказывает Gazeta.ua мать Светлана Мурашко.

Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 4149 4991 1385 4283 (отец Мурашко Петр Петрович), карта Укргазбанка: гривня - 26209111165886, доллар - 26200111166408.840, евро - 26200111166408.978 (Мурашко Светлана Евгеньевна), ее контакты: 0 (97) 873 58 20.