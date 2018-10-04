Депутаты тайно распределили сотни миллионов гривен бюджета

На тайной сессии рассмотрели и приняли ряд важных решений и распределили более 200 млн. грн. городского бюджета

Сегодня прокуратура Черкасской области сообщила о подозрении мэру Черкасс Анатолию Бондаренко. 22 августа глава города провел "тайную" сессию городского совета с участием части депутатов в помещении музея имени Тараса Шевченко на Чернечей горе в Каневе. Во время внеочередной сессии депутаты распределили более 200 млн грн из городского бюджета.

Действия городского головы Анатолия Бондаренко квалифицированы по ч. 1 ст. 351 (препятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 170 до 1700 грн, арест сроком до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет, сообщили в прокуратуре Черкасской области.

Следствие установило, что оппозиционные депутаты, общественность и журналисты узнали о проведении заседания уже постфактум.

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По данным местных СМИ, информацию о месте и времени проведения внеочередной сессии Черкасского горсовета было обнародовано через 54 мин. после начала заседания. Депутаты получили информацию о месте и времени проведения сессии через 37 мин. после начала сессии.

"Мэр провел внеочередную сессию городского совета, длившуюся около 30 мин. Он создал искусственные препятствия в работе значительного количества депутатов, не обеспечив их присутствие", - сказали в прокуратуре.

Сам мэр Бондаренко объяснил, что провел внеочередную сессию на Чернечей горе по просьбе самих депутатов.

Черкасский окружной административный суд приостановил выполнение принятых депутатами решений.

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