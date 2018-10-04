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четверг, 04 октября 2018 17:28

Депутаты тайно распределили сотни миллионов гривен бюджета

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Депутаты тайно распределили сотни миллионов гривен бюджета
На тайной сессии рассмотрели и приняли ряд важных решений и распределили более 200 млн. грн. городского бюджета

Сегодня прокуратура Черкасской области сообщила о подозрении мэру Черкасс Анатолию Бондаренко. 22 августа глава города провел "тайную" сессию городского совета с участием части депутатов в помещении музея имени Тараса Шевченко на Чернечей горе в Каневе. Во время внеочередной сессии депутаты распределили более 200 млн грн из городского бюджета.

Действия городского головы Анатолия Бондаренко квалифицированы по ч. 1 ст. 351 (препятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 170 до 1700 грн, арест сроком до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет, сообщили в прокуратуре Черкасской области.

Следствие установило, что оппозиционные депутаты, общественность и журналисты узнали о проведении заседания уже постфактум.

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По данным местных СМИ, информацию о месте и времени проведения внеочередной сессии Черкасского горсовета было обнародовано через 54 мин. после начала заседания. Депутаты получили информацию о месте и времени проведения сессии через 37 мин. после начала сессии.

"Мэр провел внеочередную сессию городского совета, длившуюся около 30 мин. Он создал искусственные препятствия в работе значительного количества депутатов, не обеспечив их присутствие", - сказали в прокуратуре.

Сам мэр Бондаренко объяснил, что провел внеочередную сессию на Чернечей горе по просьбе самих депутатов.

Черкасский окружной административный суд приостановил выполнение принятых депутатами решений.

Мэр Глухов Сумской области Мишель Терещенко заявил, что "вынужден баллотироваться на пост президента Украины". В свою команду он планирует привлечь волонтеров.

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04
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