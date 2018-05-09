День Победы: 120 л. полевой каши продали, чтобы помочь военным

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Сегодня на праздновании Дня Победы в Черкассах приготовили 120 л. солдатской каши. Горожан угощали во время концерта в Долине роз. По блюдом люди стояли в очереди.

Кулиш на берегу Днепра варили на костре 8 поваров в 3 больших котлах.

"В состав нашей каши входит пшено, толченый картофель, вареные и жареные грибы, лук, масло и специи. Так готовят настоящий полевой кулеш. Должно получиться что-то среднее между супом и кашей. Варили 3 ч. Ориентировочно на 600 - 700 человек. Кроме каши угощаем компотом и бутербродами с молотым салом и чесноком. Люди подходят благодарят, потому что очень вкусно", - говорит главный повар Александр Куракин. Вспоминает, что продукты покупали спонсоры празднования.

Кашу продавали по 10 грн, бутерброды и компот по 5 грн. Все деньги пойдут на помощь военным. Черкащане брали сразу по несколько порций. За 3 часа. разобрали.

"Хорошо, что в этом году кашу продают, так немного соберем солдатам. 10 грн с человека это совсем мало, а пользы принесут много", - говорит Сергей Воскобойник.

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Кроме того, в Долине Роз проходили праздничный концерт, ярмарка и разнообразные мастер-классы по изготовлению флага, росписи гильз, керамики, пряников, открыток. На празднование пришло более 600 человек.

9 мая следует оставить как День Победы над нацизмом, но выходной перенести на 8 мая. Это подчеркнет важность нового формата памяти и примирения и деполитизирует 9 мая, говорит председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.