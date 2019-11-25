Дальнобойщики перекрыли трассу возле границы

У границы со Словакией протестуют дальнобойщики. Фото: img.depo.ua

25 ноября дальнобойщики перекрыли окружную Ужгорода на Закарпатье.

Протестуют водители на отрезке дороги возле границы со Словакией, сообщает "UA Закарпатье" в Facebook.

В соцсети уже опубликовали видео.

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Водители грузовиков не пропускают другие фуры, которые, по их словам, едут без очереди в направлении пункта пропуска на границе со Словакией.

На месте работает патрульная полиция. Легковой транспорт может проезжать без помех. Как надолго дальнобойщики перекрыли трассу пока не сообщается.

В Киеве 2 ноября люди перекрыли дорогу, протестуя против застройки на горке Кристера. Митинг заблокировал движение транспорта, в том числе троллейбусов №33,16, 6 и автобуса № 32.