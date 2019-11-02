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суббота, 02 ноября 2019 18:51

Активисты перекрыли дорогу в Киеве: подробности

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Активисты перекрыли дорогу в Киеве: подробности
Люди протестовали против застройки на горке Кристера. Фото: Информатор

В Киеве 2 ноября на улице Вышгородской неподалеку площади Шевченко люди перекрыли дорогу, протестуя против застройки на горке Кристера.

Митинг заблокировал движение транспорта, в том числе троллейбусов №33,16, 6 и автобуса № 32. Об этом сообщает Информатор.

Участники акции утверждают, что строительство новостройки на территории парка Кристерова горка не что иное, как нарушение всех строительных норм. Несмотря на протест людей, участок парка все же обнесли забором.

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Во Львове на ул. Сянская, 6 выступают против застройки места, где до Второй мировой войны была синагога. Местные активисты увешали плакатами место застройки.

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