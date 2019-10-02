Чтоб покататься на роликах, едут за 130 километров

Хотят новый ролледром в Полтаве. Фото: Ярослава Фонина

30 сентября полтавчане обратились в облгосадминистрацию Полтавщины с требованием построить ролледром.

Журналист Gazeta.ua также присутствовал на этом мероприятии.

Семь полтавчан, чьи дети занимаются ролеспортом, обратились к руководителю Управления по делам семьи, молодежи и спорта Александру Буцкому. Просили об одном - сделать в Полтаве большой и комфортный ролледром.

"Моему сыну 10 лет, у подруги - шестилетка. Оба занимаются горно-лыжным спортом в школе имени Бутовского. Тренируются так - три месяца на лыжах, девять на роликах. Там одни и те же движения. И им негде кататься. Тренируются на асфальте возле бассейна "Спартак". Часто ездим в Харьков, чтоб покататться в нормальных условиях. А это 130 километров", - рассказала полтавчанка Ольга. Она отметила, что в кружке, где занимается ее сын, 30-40 детей. Когда они тренируются в парке Независимости, где находится "Спартак", прохожие возмущаются. Нередко возникают конфликты.

Скейтпарк, который находится в микрорайоне Алмазном, для тренировок не подходит - слишком маленький, сможет вместить лишь до 10 человек. При условии, что там никого из спортсменов больше не будет.

Александр Буцкий, в свою очередь, пообещал помочь с реализацией проекта на условиях софинансирования.

"Можем закупить оборудование и оплатить их монтаж. Однако город имеет обеспечить местом, где это все делать", - добавил Александр Валерьевич.

Однако решение от городских властей пока нет. Горожанам предложили самим подыскать место, разработать ориентировочный проект, который затем будет рассмотрен на городском уровне.

Если перечисленные работы будут выполнены, то новый ролледром может появиться уже весной.

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