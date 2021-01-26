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вторник, 26 января 2021 10:34

Черкасскую землю будут продавать по $1 тыс. за гектар

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Черкасскую землю будут продавать по $1 тыс. за гектар
Черкасская земля является самой дорогой в Украине. Фото kurkul.com

В июле этого года стартует продажа земли - изменение, которое в Украине и в Черкасской ждали давно. Землю можно будет продавать физическим лицам и не более 100 гектаров на одного человека. С 2024 право покупки земли получат юридические лица. Первоочередное право купить арендованную землю получат арендаторы.
Какой же будет стоимость черкасской земли? Ведь по денежной нормативной оценке и по суммам выплат за аренду именно черкасская земля считается самой дорогой в Украине.

Экс-депутат областного совета Владимир Копийченко несколько лет работал в одном из хозяйств, где занимался вопросами аренды земли.
- В странах Западной Европы стоимость земли доходит до 80 тысяч евро за гектар. Это прежде всего крупные аграрные страны, такие как Нидерланды, Бельгия, в меньшей степени Германия. Цена в Украине и Черкасской частности - от 1,5 до 2, максимум до 3 тысяч за гектар. С открытием рынка земли в июле этого года предложение превысит спрос. Поэтому первые 2-3 года цена будет падать. Далее на рынок выйдут крупные юридические лица с возможностью покупать в 10 тысяч гектаров. Цена начнет расти.

С Владимиром Копийченко соглашается бельгийский фермер Том Ван Гои, который арендует землю в Золотоношском и Чернобаевском районах.
- Мне трудно оперировать суммами в украинской валюте, поскольку она постоянно девальвируется. В начале цена, по понятным причинам упадет. Ее стоимость будет дешевой, отнюдь не более кадастровой стоимости. По моим прогнозам это будет тысяча долларов за гектар. И только, когда первые покупатели наполнят свой земельный банк, стабилизируется судебная система, сюда начнут заходить настоящие европейские покупатели с настоящей ценой. Прогнозирую, что с 2024 стоимость начнет расти. Сейчас мы платим арендную плату по 140 долларов за гектар. Если банковские ставки в 4-5% в долларах сохранятся, то до 2024 года цена земли может вырасти до 5000 долларов за гектар именно в Черкасской области, где мы работаем. Понятно, что в первые три года все будут пытаться купить можно более земли за как можно меньшие деньги. Наше предприятие несмотря на распространенные страшилки, как раз не заинтересовано в продаже земли. Мы ценим стабильность. А стабильность нам приносит долгосрочная аренда земли.

Землю купят киевские депутаты и нувориши, которые декларируют миллионы долларов наличности

Александр Мегей из села Майданецкого бывшего Тальновского района уверен, что настоящие фермеры землю не купят.
- Каждый фермер, как физическое лицо, перед покупкой должен показать декларацию, что он имеет официальные заработки. При таком условии я смогу купить два-три гектара, не больше. Другое дело наши киевские депутаты и нувориши, которые декларируют миллионы долларов наличности. Вот они и купят. Я не понимаю, почему юридическим лицам разрешат покупать только в 2024 году? Это уже отправят на шапочный разбор. Если бы мое сельхозпредприятие "Лидер" получило право покупать землю, мы бы могли взять кредит в банке и купить ту землю, которую сейчас арендуем. Потому что у нас в аренде 1000 гектаров и удерживаем на них 800 голов крупного рогатого скота. При этом платим 9 миллионов налогов и 10 заработной платы. А представьте, если эту землю у нас заберут? Скот пущу под нож, а люди останутся без работы и без средств к существованию.

Фермер Василий Курдус из села Чижовка Звенигородского района говорит, что эксперты не учитывают фактор климатических изменений.
- Стоимость земли в первые годы стартует с 30 тысяч гривен за гектар. Далее возможен прогресс. До какого предела? Возьмем среднюю доходность одного гектара в год. Выйдем на сумму 300-500 долларов. Умножим это на 10 лет и иметь сумму 3000-5000 долларов. Думаю, это и будет стоимость земли в 2024 году, когда ее позволят покупать юридическим лицам.
Василий Александрович предостерегает от одной незамеченной ранее опасности.
- Эта беда называется климатические изменения. Посмотрите, что произошло в прошлом году в Одесской области! Страшная засуха уничтожила весь урожай. Вторая половина лета оказалась засушливой и в Черкасской области. Сильно пострадал урожай кукурузы. Говорят, что Степь наступает на Лесостепь. Я не думаю, что можно говорить о наступлении. На Звенигородщине, Тальновщине Степь не прошла, а промчалась! И я не знаю, где она остановился. То есть, что я хочу сказать? Сельхозпроизводство - огромный риск. Можно, конечно, прогнозировать стоимость земли. А можно посмотреть на Одесскую область. За Степью идет Полупустыня. Это то, что может нас ждать в ближайшем будущем. И тогда все расчеты стоимости земли окажутся ничтожным куском бумаги.

Говорят, что Степь наступает на Лесостепь. Я не думаю, что можно говорить о наступлении. На Звенигородщине, Тальновщине Степь не прошла, а промчалась!

С Курдусом полностью согласен фермер Михаил Глыйовый из села Лесовое Звенигородского района.
- Если взять 2018 и 2019 годы, то было много оптимизма у сельхозпроизводителей. Кое-где цена доходила до 1,5-2 тысяч долларов за гектар. Все рвались подпольно покупать землю и иметь прибыль. Но в 2020 произошла засуха. Полностью выгорела кукуруза. Если и последующие годы будут такими, то спрос на землю резко уменьшится. Прибыль будут иметь только те хозяйства, которые имеют возможности для полива всей площади. А таких в Украине немного. Это могут быть западные инвесторы. Но надолго такого положения дел не хватит. Подземные воды иссякнут и сельским хозяйством вообще никто не захочет заниматься. Вполне может дойти до такого, как было 20 лет назад - земли лежали перелогами и никто не рвался их обрабатывать. Только тогда у людей не было денег, а сейчас не будет воды.

Начальник отдела земельных ресурсов Тальновской ОТГ Михаил Солошенко оценивает рынок украинской земли в 400 миллиардов долларов.
- Понятно, что сразу никто таких денег не даст, - говорит Михаил Иванович. - Продавать землю будут те, которые никак не рассчитывают на нее. Прежде всего - асоциальные элементы. Их количество оцениваю в 10%. Дл людей цена в 15-20 тысяч гривен за гектар кажется заоблачной. Далее - 30-50% - болото. Люди, для которых приемлема цена от 1000 до 1200 долларов за гектар. Самые стойкие получат больше. Но может оказаться, что земля таких людей окажется где-то посреди поля в окружении других пайщиков, которые уже продали землю. Тогда наоборот ее цена упадет, потому что никто не захочет обрабатывать участок земли в окружении чужих участков.

Мэр Каменки Владимир Тирон хочет сначала инвентаризировать имеющиеся в общине земли.
- Прежде чем сдавать в аренду надо инвентаризировать всю имеющуюся землю. Потому что в каждом селе есть неучтенное земля без кадастрового номера, которую однако, кто-то обрабатывает и получает прибыль. А это наш основной источник поступлений. Накануне открытия рынка государство искусственно занизило стоимость земли, что тоже является проблемой. Поэтому мы будем писать в институт землеустройства, а когда получим точные данные по количеству земли, тогда формировать цену аренды.

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По стоимости аренды земли за гектар, то самой она в таких районах Черкасской: Звенигородском (4786 грн), Катеринопольском (4593 грн), Драбовском (4564 грн) и Золотоношском (4548 грн), Корсунскому (4335). Самая низкая - в Черкасском (2685 грн), Шполянском (2835 грн), Каменском (3242), Смелянском (3324) и Каневском (3380) районах.

Автор: Юрий Стригун
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