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пятница, 10 мая 2019 03:28

Будто в Шотландии: показали фото заброшенной мельницы Потоцкого
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Руины водяной мельницы Потоцкого расположены в селе Соколец Немировского района Винницкой области.
Фото: Анна-Лилия КОКОРА
Руины водяной мельницы Потоцкого расположены в селе Соколец Немировского района Винницкой области.
Руины водяной мельницы Потоцкого расположены в селе Соколец Немировского района Винницкой области.
Построена в 1899 году по проекту архитектора Яна Гойриха. Принадлежала имению Потоцких-Свейковских. Стоит на одном из притоков реки Южного Буга.
Построена в 1899 году по проекту архитектора Яна Гойриха. Принадлежала имению Потоцких-Свейковских. Стоит на одном из притоков реки Южного Буга.

Руины водяной мельницы Потоцкого расположены в селе Соколец Немировского района Винницкой области. Построена в 1899 году по проекту архитектора Яна Гойриха. Принадлежала имению Потоцких-Свейковских. Стоит на одном из притоков реки Южного Буга.

В советское время в 1951-м, мельницу перестроили и переоборудовали. К старому корпусу добавили одноэтажный дом. Это дало возможность использовать все сооружения, как электростанцию.

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Пожар 1992 года уничтожил все деревянные элементы. В том числе перекрытия. До сих пор сохранились фасады, металлические лестницы и балконы. Сохранились фрагменты декоративных элементов парапетов.

Здание очень изящнаое и совсем не похожа на техническое сооружение. Но продолжает приходить в упадок. Технические помещения превратились в комнаты, в которых порой живут бродяги. Хотя внутри сохранилось все техническое оснащение, в частности меха.

Место не популярно среди туристов, из-за труднодоступности. Но может стать отличным дополнением в путешествии. Летом после осмотра мельници можно искупаться в теплом Буге.

8 мая во Львовской галерее "Сатирикон" открыли выставку карикатур Владимира Казаневского "Ватные колени".

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