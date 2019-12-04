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четверг, 05 декабря 2019 04:15

Без 13 этажа и белым роялем: как выглядит заброшенный отель-призрак
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Отель на территории Одесского морского вокзала не работает. 19-этажное здание под названием "Одесса" готовят к реконструкции за счет средств инвестора.

Сейчас 80% отеля принадлежит ОМТП, а 20% - частной компании ООО "Отель Одесса". Учредителями последней изначально были брат экс-главы Госслужбы занятости Владимира Галицкого Александр и Семен Суханов.

Сейчас ООО принадлежит фирме "Арриева ИНВЕСТМЕНТС ЛТД" с Британских Виргинских островов. Руководителем компании с 2007 года является Анатолий Бусыгин.

"Стоимость может составить около 200 миллионов гривен", говорит в. о. директора Одесского порта Алексей Мясковский, передает сайт Думская.

Одеський готель-привид. Фото: думская
Одеський готель-привид. Фото: думская
Одеський готель-привид. Фото: думская
Одеський готель-привид. Фото: думская
Одеський готель-привид. Фото: думская

Отель обесточен и отключен от водоснабжения. Мебели в номерах почти нет.

Отель "Одесса" был построен и сдан в эксплуатацию в 2001 году. Первое время управлялась международной сетью Kempinski.

В 82-метровом здании 18 надземных и два цокольных этажа, причем 13-го нет, и за двенадцатым идет сразу четырнадцатый: совладельцы отеля были суеверными людьми.

В отеле 158 номеров, в том числе 132 стандартных, 15 категории "полулюкс", 10 номеров "люкс", а также один президентский номер.

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В ночь на 17 августа в отеле "Токио Стар" вспыхнул пожар. В отеле находились почти 200 человек. Пожарной сигнализации, гидрантов, огнетушителей не было. Пламя охватило 1 тыс. кв. м площади. От огня и угарного газа погибли девять человек, еще 10 пострадали.

Владельца отеля "Токио Стар" Вадима Черного, выпустили из СИЗО.

Он будет находиться под круглосуточным домашним арестом и носить электронный браслет с системой слежения. Соответствующее решение принял Одесский апелляционный суд 27 ноября.

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