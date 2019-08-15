Байкеры митингуют под ОГА из-за плохой дороги

Место, где разбилась семья байкеров Фото: infomist.ck.ua

Причиной митинга перед черкасской облгосадминистрацией стала смерть байкера четвертого августа.

Байкеры требуют найти владельца и отремонтировать 1,2 км дороги, где недавно погиб 30-летний одессит Александр. Муж с женой возвращался из мотофестиваля и его байк попал в выбоину. Водитель умер в больнице, женщина травмировалась, передают Факты.

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"Возмущает не столько состояние дорог, как реакция на эту ситуацию. К сожалению, никто не может дать конкретных ответов по этой дороге", - говорит митингующий байкер Андрей Слоницький.

Байкеры обещают митинговать, пока усеян выбоинами проезд не станет безопасным.

1,2 км дороги, где произошло ДТП никому не принадлежит. Ранее дорога называлась "Черкассы-Смела".