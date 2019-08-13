Запретили акцию: протесты в России набирают рекордные обороты

В России не согласовали акцию протеста с независимых политиков. Фото: radiosvoboda

Мэрия Москвы отказала в проведении акции за допуск независимых политиков к власти.

Марш должен была состояться 17 августа, пишет Андрей Морев, соорганизатор акции.

"Сейчас мэрия, чтобы сбить волну протеста, применяет двойные стандарты, пытается вытеснить протест и, по сути, запретить проведение согласованных акций", - пишет Морев.

Он считает, что запрет акции - это властная ошибка. Организаторы хотят отправить в мэрию официальный протест, пишет radiosvoboda.

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Заявку на проведение акции подали еще 9 августа муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев. Планировался совместный марш 30 тыс. человек.

Акции оппозиционеров длятся больше месяца. За это время задержано более 3 тыс. человек по уголовной статье о массовых беспорядках. Большинство задержанных отпустили.

Юристы видят противоправные действия в задержании митингующих.

Этот митинг стал крупнейшим за последние несколько лет. По приблизительным подсчетам, на него вышло 50 тыс. человек.

Кроме допуска независимых кандидатов к власти, люди требуют изменения законодательства и прекращения преследований митингующих.

50 тыс. человек вышли протестовать на проспект Сахарова в Москве 10 августа. Такие данные обнародовала неправительственная организация "Белый счетчик". Это самый массовый митинг в России за последние 8 лет. Продолжался 3 ч. Участники скандировали "Россия будет свободной" и "Россия без Путина". Акция согласована с местными властями. Однако задержали 352 человека. В основном при попытке пройти к Администрации президента.