Водителя отбросило на 30 м: показали фото ночной аварии в Киеве

В ночь на 4 июля в Киеве на улице Васильковской произошло ДТП с участием внедорожника SsangYong и мопеда.
Водителя последнего отбросило во время столкновения на 30 м, сообщает dtp.kiev.ua.
"Пьяная ночная ДТП на Васильковской: нетрезвый водитель Ссанг Йонг догнал попутного мопедиста. Парня отбросило метров на 30. В критическом состоянии госпитализировали", - говорится в сообщении.
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На фото видно, что обломки мопеда разбросало по всей дороге.
На месте работали сотрудники полиции и скорая помощь.
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