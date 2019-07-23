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вторник, 23 июля 2019 21:54

Абсолютная неограниченность: во Львове открыли необычную выставку
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Особенность картин в том, что все они в форме белого полотна
Фото: Оксана Княжик
Особенность картин в том, что все они в форме белого полотна
Особенность картин в том, что все они в форме белого полотна
Особенность картин в том, что все они в форме белого полотна
Особенность картин в том, что все они в форме белого полотна

Во Львове открыли выставку художника Сергея Михновского "Абсолют". Это 19 персональная выставка львовского художника.

Особенность картин в том, что все они в форме белого полотна, которое позволяет каждому окунуться в абсолют и осознать свои мысли.

Абсолют с латинского переводится как "неограниченный", поэтому каждый может быть свободным в своих проявлениях и фантазиях.

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"Абсолют - это абсолютный концепт - говорит художник Сергей Михновский. - Работы немного не такие, которые можно было увидеть на предыдущих моих выставках. Это другая эстетика, это стилистика минимализма. Абсолют - это провокация на размышления и на поиски различных смыслов, которые, каждый здесь сможет для себя найти ".

На открытие выставки пришло несколько десятков человек. Во всех сначала удивленные лица, потому что имели несколько иные представления о выставке.

"Сначала я была в шоке - говорит Валентина Тимчук. - Картины - это просто белые полотна, подумала, в чем тут особенность. Присматривалась, может там что-то скрыто, но нет. Затем остановилась и смотрела долго в одно белое полотно. Не заметила как на несколько минут мысли просто полетели вдаль. Теперь понимаю, это и есть абсолют. Для меня - абсолют свободы и дозволенности ".

Украинский-канадский документационный центр намерен создать выставку со всеми памятниками жертвaм Голодомора вне территории Украины. Просят прислать фото памятника, по возможности в расширении 600х600, обозначить точное место и дату открытия, имя и фамилию скульптора.

Автор: Оксана Княжик
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