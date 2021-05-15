15 мая в Украине жарко, но с ливнями

Погоде 15 мая будет жаркой. Фото: pixabay

В Украине сейчас температура воздуха поднимется днем ​​до 28 градусов тепла.

"15 мая по стране ожидается переменная облачность. В западных, днем ​​также и в северных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 9-14 °, днем 20-25 °, в восточных областях до 28 °, на Закарпатье 14-19°, - говорится в сообщении синоптиков Гидрометцентра.

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15 мая в Киеве днем ​​пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 10-12°, днем ​​21-2°. В Киевской области сегодня также ночью без осадков, днем ​​небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 9-14°, днем ​​20-25.

15 мая в народе отмечают праздник Бориса и Глеба. В народе их иногда называют Сеятелями. Для этого дня есть мнемоническое правило, связанное с полевыми работами. В народе говорили: "На Бориса и Глеба успей посеять хлеба", или "Борис и Глеб сеют хлеб".