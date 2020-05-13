Закажите самые вкусные суши в Киеве

Конечно, за период карантина все уже привыкли к доставке продуктов и различных акциях. Но заказать вкусные суши и не ошибиться с выбором, не так просто. Ведь для качественного блюда важны свежие продукты и хорошая подача.

Качественные суши - это произведение искусства

Наиболее качественная доставка суши в Киеве на сайте sushihata.ua. До конца мая здесь действует акция, согласно которой, заказав 4 больших суши-роллы, вы платите исключительно за два. Именинникам в день рождения сделают скидку на заказ в размере 15%. Также много различных акций и подарков для постоянных клиентов, о которых говорят операторы при каждом заказе.

"Качественные суши — это произведение искусства. Нужно знать, какой рис использовать, сколько сыра и как именно положить, чтобы суши были вкусными и красиво выглядели. Этому нужно учиться и не один год. В sushihata.ua работает профессиональный шеф-повар с 15- летним стажем работы. Поэтому, именно здесь суши всегда сбалансированы по вкусу и очень красиво оформлены. Когда пользовалась другими доставками, бывало пришли вроде суши, но вкус никакой, а внутри один сыр и рис. Здесь такого не бывает. Ты точно понимаешь, за что платишь", - пишут клиенты сайта.

Большинство людей хорошо отзывается о сашими (нарезку из сырой рыбы - gazeta.ua), которая здесь является чрезвычайно свежей.

"Первое сашими из лосося попробовала в Японии. Несколько раз пыталась заказывать в Украине, но в большинстве заведений оно не очень качественное. С этим блюдом познакомилась здесь случайно. С девчонками заказывали роллы и оператор посоветовала что-то дозаказать на небольшую сумму, чтобы получить подарок. Это было сашими, которое на мое удивление оказалось идеальным", - пишет Ольга из Киева.

Качественные суши - это произведение искусства

Основные преимущества sushihata.ua

• возможность заказать суши, горячие блюда, салаты с морепродуктами, супы;

• компания имеет собственную службу доставки и может гордиться скоростью обслуживания. По Киеву это занимает от 40 минут до часа;

• осуществляются доставки за город, но стоимость обсуждается в каждом отдельном случае.

Следует отметить, что сайт имеет 100% положительный рейтинг среди заказчиков. Цены приемлемые, скажем сет из суши можно заказать от 150 грн, самый большой сет на 1,5 килограмма суши обойдется в 1121 грн, а сашими стоит 80 грн.