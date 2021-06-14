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понедельник, 14 июня 2021 17:36

Выгодный способ быстро продать автомобиль в Украине

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Выгодный способ быстро продать автомобиль в Украине
ExpressVykup уже более 18 лет покупает подержанные автомобили по всей Украине

Нужно срочно продать автомобиль? Всё чаще владельцы авто обращаются к услуге автовыкупа, когда нужно продать авто в короткие сроки. Один из самых популярных сервисов выкупа авто: ExpressVykup https://expressvykup.com.ua/ уже более 18 лет покупает подержанные автомобили по всей Украине.

Что такое автовыкуп?

Выкуп авто - это специальная услуга на рынке купли-продажи автомобилей в Украине. В отличии от классических способов продажи, Вам не нужно искать покупателя. Компания, которая занимается выкупом автомобилей быстро выкупит практически любую машину: новую, подержанную, после ДТП, после пожара, не на ходу.

При этом Вы можете получить до 90% от рыночной стоимости автомобиля. Цена выкупа зависит от состояния авто, марки, модели, комплектации, а також других параметров.

Какие виды транспортных средств можно продать через автовыкуп?

С помощью компании Экспресс Выкуп можно продать транспортное средство любого вида. Это может быть легковой автомобиль, грузовик, автобус, мотоцикл, а также различного рода спецтехника.

Как будет проходить процедура автовыкупа?

Чтобы продать автомобиль в Киеве или любом другом городе Украины через автовыкуп достаточно оставить заявку на сайте, либо же позвонить по телефону: +38 067 5131015.

Эксперт-оценщик по телефону назовет приблизительную цену Вашего транспортного средства. Если цена устроит - эксперт приедет к Вам для осмотра и оценки авто. Дальше - оформление документов и передача денег. Обычно, процедура выкупа авто занимает всего несколько часов. Таким образом, Вы уже сегодня продадите свой автомобиль.

Документы, которые Вам нужно будет иметь при себе: паспорт (либо ID-карточка), идентификационный код, технический паспорт автомобиля.

Обратите внимание, что Экспресс Выкуп ни при каких условиях не купит ворованный автомобиль. Поэтому, предварительно транспортное средство будет проверено на предмет угона.

Преимущества авто выкупа от Экспресс Выкуп

• Быстрый выкуп - в течении нескольких часов
• Выкуп по всей Украине
• Высокая цена - Вы получите до 90% рыночной цены автомобиля
• Простая и безопасная процедура
• На автомобильной рынке Украины уже более 18 лет.

В каких городах работает ExpressVykup?

Выкуп авто срочно от компании Экспресс Выкуп работает в Киеве, а также по всей Украине, во всех областных центрах. Мы можете продать авто через автовыкуп в городах Житомир, Львов, Черкассы, Винница, Полтава, Харьков, Луцк, Ужгород, Ивано-Франковск, Сумы, Николаев, Херсон, Одесса, Кропивницкий, Умань и других.

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14
июня

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