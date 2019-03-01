Выбор спортивной обуви для различных видов спорта

 
Ексклюзивы
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Просмотров: 396
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
2 Просмотров: 3123
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1692
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 1026
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
2 Просмотров: 2394
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1611
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 783
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
4 Просмотров: 3375
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Просмотров: 1674
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 558
Фото
Все фото
13
3
4
19
5
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Видео
Все видео
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Просмотров: 396
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1692
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1611
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1377
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4356
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 февраля 2019
Просмотров: 477
Вигляд збоку
Тиждень тому, з четверга на п'ятницю, бачив сон, якого раніше не траплялося — я приснився сам собі. Так наче дивлюся на себе збоку й трохи ...
пятница, 01 марта 2019 15:14

Выбор спортивной обуви для различных видов спорта

  Комментировать

Во время занятий спортом основная часть нагрузки приходится на стопу, которая является естественным амортизатором нашего тела. Различные виды спорта осуществляют различную по своему характеру и интенсивности нагрузки, а выбор неподходящей обуви может вызвать травмы и спровоцировать заболевания опорно-двигательного аппарата. Именно по этой причине стоит тщательно выбирать кроссовки для тренировок, а вот как правильно это сделать — в нашей статье.

  Для каждого вида спорта следует подбирать соответствующую обувь
Для каждого вида спорта следует подбирать соответствующую обувь

1. Бег

Во время таких тренировок основная нагрузка приходится на суставы и позвоночник, поэтому обувь следует выбирать с упругой и мягкой подошвой, которая сужается в направлении носка и имеет толщину минимум 2 см. Также кроссовки должны быть легкими, а дополнительным преимуществом станет наличие воздушной прокладки и силикона в подошве, которые выполнят функцию распределения веса. Для занятий на беговой дорожке или по асфальту подойдет более тонкая подошва с ребристым узором, а вот для пересеченной местности с различным видом грунта лучше выбрать пару с рифленой подошвой для повышенного сцепления с поверхностью и хорошей боковой поддержкой. Модели высотой выше щиколотки для бега не подходят совершенно.

2. Фитнес

Кроссовки для фитнеса должны соответствовать тем же требованиям, что и кроссовки для бега, но их подошва может быть мягче и тоньше. В тренажерном зале редко бывает холодно, поэтому стоит выбрать модель с хорошей воздухопроницаемостью, чтобы кроссовки не парили. Сетчатая или пористая поверхность модели позволит ногам лучше "дышать".

3. Футбол

Для таких тренировок существует отдельный вид спортивной обуви — футбольные бутсы. Большие шипы максимизируют сцепление с грунтом и минимизируют проворачивание стопы, необходимое во время обычного хода. Очень важно выбрать бутсы правильного размера: от самого длинного пальца ноги до носка кроссовка должно остаться не менее 5 мм. В противном случае, если вы будете играть вечером или в жаркую погоду и нога набухнет, бутсы могут оказаться малы. Во время примерки такой пары следует обязательно активно двигаться, чтобы выяснить, является ли для вас комфортным расположение шипов.

4. Теннис

Современная обувь для тенниса достаточно массивная, что способствует лучшей защите от травм. Учитывая то, что во время игры основная амплитуда движения происходит из стороны в сторону, такие кроссовки требуют хорошей боковой поддержки и жесткой фиксации ступни. Подошва обуви для тенниса должна хорошо гнуться только в носовой части — это важно для прыжка вверх, а вот в других местах быть плоской, однородной и плотной. Оптимальная высота таких моделей - по щиколотку.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Выбор спортивной обуви для различных видов спорта». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
марта

Ученый предсказал развитие мира до 2240 года

Самое читаемое
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
15
 Просмотров: 26532
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
16
 Просмотров: 16182
Женщина в красном: Стильная Кейт Миддлтон побывала на стадионе в элегантном пальто
Женщина в красном: Стильная Кейт Миддлтон побывала на стадионе в элегантном пальто
8
 Просмотров: 11461
Сняли с поезда - проводницу уволили за отказ общаться на украинском
Сняли с поезда - проводницу уволили за отказ общаться на украинском
 2 Просмотров: 11241
Показали участниц конкурса красоты в межвоенном Львове
Показали участниц конкурса красоты в межвоенном Львове
20
 Просмотров: 9757
Новости компаний
Создаем настроение или какой букет подарить 8 марта? Советы для всех
Создаем настроение или какой букет подарить 8 марта? Советы для всех
5
 Просмотров: 45
Универсальный транспорт для нужд и развлечений - от компании "Хас Лифт Украина"
Универсальный транспорт для нужд и развлечений - от компании "Хас Лифт Украина" Просмотров: 18
Удобные покупки и продажи с сервисом Vinyl.com.ua
Удобные покупки и продажи с сервисом Vinyl.com.ua Просмотров: 63
Детали Bosch: гарантия бесперебойной работы вашего автомобиля
Детали Bosch: гарантия бесперебойной работы вашего автомобиля Просмотров: 54
Даря надежду людям с редкими заболеваниями
Даря надежду людям с редкими заболеваниями Просмотров: 45
Больше всего комментируют
18
Порошенко отличился странным поведением
14
Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
7
Трое нардепов идут из фракции Порошенко
3
Коммунальные услуги подорожают
3
Одна из кандидатов в президенты начала агитировать за Тимошенко
Голосов: 132
Голосование Что может помочь "Динамо" пройти "Челси"?
  • 1) соперник cейчас не так силён, как на старте сезона
  • 2) надёжная игра в обороне и фееричный Бойко
  • 3) повторный домашний матч и 70000 зрителей
  • 4) ничего
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua