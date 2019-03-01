Выбор спортивной обуви для различных видов спорта

Во время занятий спортом основная часть нагрузки приходится на стопу, которая является естественным амортизатором нашего тела. Различные виды спорта осуществляют различную по своему характеру и интенсивности нагрузки, а выбор неподходящей обуви может вызвать травмы и спровоцировать заболевания опорно-двигательного аппарата. Именно по этой причине стоит тщательно выбирать кроссовки для тренировок, а вот как правильно это сделать — в нашей статье.

Для каждого вида спорта следует подбирать соответствующую обувь

1. Бег

Во время таких тренировок основная нагрузка приходится на суставы и позвоночник, поэтому обувь следует выбирать с упругой и мягкой подошвой, которая сужается в направлении носка и имеет толщину минимум 2 см. Также кроссовки должны быть легкими, а дополнительным преимуществом станет наличие воздушной прокладки и силикона в подошве, которые выполнят функцию распределения веса. Для занятий на беговой дорожке или по асфальту подойдет более тонкая подошва с ребристым узором, а вот для пересеченной местности с различным видом грунта лучше выбрать пару с рифленой подошвой для повышенного сцепления с поверхностью и хорошей боковой поддержкой. Модели высотой выше щиколотки для бега не подходят совершенно.

2. Фитнес

Кроссовки для фитнеса должны соответствовать тем же требованиям, что и кроссовки для бега, но их подошва может быть мягче и тоньше. В тренажерном зале редко бывает холодно, поэтому стоит выбрать модель с хорошей воздухопроницаемостью, чтобы кроссовки не парили. Сетчатая или пористая поверхность модели позволит ногам лучше "дышать".

3. Футбол

Для таких тренировок существует отдельный вид спортивной обуви — футбольные бутсы. Большие шипы максимизируют сцепление с грунтом и минимизируют проворачивание стопы, необходимое во время обычного хода. Очень важно выбрать бутсы правильного размера: от самого длинного пальца ноги до носка кроссовка должно остаться не менее 5 мм. В противном случае, если вы будете играть вечером или в жаркую погоду и нога набухнет, бутсы могут оказаться малы. Во время примерки такой пары следует обязательно активно двигаться, чтобы выяснить, является ли для вас комфортным расположение шипов.

4. Теннис

Современная обувь для тенниса достаточно массивная, что способствует лучшей защите от травм. Учитывая то, что во время игры основная амплитуда движения происходит из стороны в сторону, такие кроссовки требуют хорошей боковой поддержки и жесткой фиксации ступни. Подошва обуви для тенниса должна хорошо гнуться только в носовой части — это важно для прыжка вверх, а вот в других местах быть плоской, однородной и плотной. Оптимальная высота таких моделей - по щиколотку.