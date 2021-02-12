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пятница, 12 февраля 2021 17:33

Туристы выбирают сеть мини-отелей "Жемчужина"

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Киев ежегодно посещает более 4 млн туристов. Эта цифра постоянно растет. Город имеет много мест, которые удовлетворяют интересы различных категорий людей. А когда становится вопрос выбрать отели Киева, то многие, для ночлега, предпочитают заведения сети мини-отелей "Жемчужина".

 

Среди мест, от которых клиенты в наибольшем восторге - Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Это мемориальный комплекс, который расположен на высоких печерских утесах правого берега Днепра.

Его открыли 9 мая 1981 года, как Музей истории Великой Отечественной войны. С тех пор он поражает своими невероятными масштабами и величием. Главная скульптура "Родина-мать" изготовлена из нержавеющей стали и имеет высоту 102 м. Ее называют самой высокой монументальной скульптурой в Европе. Внутри монумента проложены две лифтовые шахты и лестницы.

 

На территории музея есть скульптурные композиции, посвященные форсированию Днепра. А в постаменте под "Родиной-матерью" размещены музейные комнаты. Есть зал памяти с множеством фотографий украинцев, погибших на войне. Есть зал из белого мрамора с огромным Орденом Победы в центре.

После завершения войны в Афганистане в 1989-м, развернули экспозицию "На чужих войнах".

С началом войны на Донбассе 2014-го, перед входом в мемориальный комплекс развернули выставку техники - танки, модернизированные БМП, УАЗ "Буханка" закована в самодельные бронированные щиты. Поражает автомобиль BMW 5-й серии, перекрашенный в защитный темно-зеленый цвет. На нем украинские патриоты вывозили раненых с поля боя. Есть площадка с трофейной техникой Российской Федерации, разбитой украинскими военными на Донбассе.

"Кто из нас, находясь в Музее войны в 1980-х, мог бы подумать, что здесь через тридцать лет будут показывать, как уже современная "Красная Армия" совместно с "казаками-белогвардейцами" воюют против Украины. В боях с этой российской агрессивной нечистью гибнут лучшие украинские патриоты", - делятся впечатлениями в отеле "Жемчужина".

В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне хранят личные вещи воинов АТО, планшет Samsung простреленный пулей, мобильные телефоны, письма, взорван автомобиль Ford Scorpio, скорую помощь с дырками от пуль. Есть инсталляции о Донецком аэропорте.

 

22 августа 2020-го на территории музея подняли государственный флаг Украины размером 16х24 м. Высота флагштока составила 90 м – это рекорд для Украины.

Посетители музеев и гости столицы выбирают отель Киев сети "Жемчужина". Здесь есть возможность забронировать недорогие и уютные номера бесплатно по телефонам +38 (063) 377-87-71, +38 (067) 500-70-63, +38 (099) 400-72-27 или на сайте www.pearl-hotel.kiev.ua

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