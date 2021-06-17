Тренды макияжа: создаем летний образ

Для подсвечивания лица можно взять румяна с шиммером

В теплое время года хочется легкости во всем - от свежих напитков до бьюти-образов. И для прогулок по городу или пикника в парке так и просятся ситцевое платье, босоножки на удобном каблуке и соломенная шляпа. А завершающим штрихом будет, конечно же, летний макияж. Давайте же посмотрим, какой он в 2021 году.

Естественный тон

Для этого сезона рекомендуем купить тональный крем легкого покрытия - он скроет небольшие неровности и при этом не потечет в жару. На те зоны, где вам нужно средство с большими кроющими способностями, нанесите консилер.

Не забывайте о защите от ультрафиолета. Солнце оказывает негативное влияние даже при отсутствии прямого попадания лучей. Так, будь вы в тени деревьев, за рулем автомобиля или на пляже, пользуйтесь кремом с SPF-фактором, который соответствует вашему типу кожи.

Дополнительное покрытие

Тональную основу необходимо закрепить, чтобы убрать нежелательный блеск или избежать его появления в ближайшее время. С такой задачей справится любая фиксирующая пудра, но мы советуем остановиться на рассыпчатой прозрачной. Это универсальное средство, которое не нужно подбирать по оттенку.

Во время прогулок берите с собой специальные матирующие салфетки. В любой момент вы аккуратно уберете проступающий блеск без нанесения лишнего слоя косметики.

Расставляем акценты

Легкое сияние все еще в тренде, поэтому хайлайтер - наш верный спутник. Чтобы под летними лучами не превратиться в дискошар, выбирайте варианты с мелкими блестками и не наслаивайте продукт.

Также для подсвечивания лица можно взять румяна с шиммером. Если хотите создать лифтинг-эффект, наносите их на щеки, двигаясь вверх к скулам. А для того чтобы повторить модный макияж из Instagram, добавьте немного румян на кончик носа и используйте их в качестве теней. В этом сезоне присмотритесь к персиковым и светло-розовым оттенкам.

Брови можно выделить карандашом в предпочитаемой технике. Мы рекомендуем придерживаться натуральности и лишь немного подчеркнуть вашу форму. А сверху уложить непослушные волоски гелем. В конце накрасить ресницы тушью, а губы - прозрачным блеском. И вуаля, летний образ готов!