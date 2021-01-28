ТОП-3 лучших ПВХ-лодок Bark

Для поклонников рыбалки и любителей отдыха на природе возле речки незаменимым атрибутом является лодка. Она отлично подходит для водных прогулок или рыбалки. Большой срок эксплуатации, надежность и удобство — вот чем отличаются лодки из ПВХ. Характеристики у материала ПВХ гораздо лучше, чем у резины, из которой производили надувные лодки ещё несколько десятков лет назад. Предлагаем рассмотреть лучшие лодки Bark — рейтинг составлен на основе отзывов пользователей и экспертов.

Рейтинг лодок Bark

Надувная моторная или гребная лодка – оптимальный вариант для рыбаков и ценителей водных прогулок. Изделие легко сложить и поместить в багажник автомобиля. Средний вес моделей составляет 15-20 кг (гребная), 25-35 кг (моторная). Поэтому лодки Барк идеально подходят для путешествий.

Лодка Bark B-250C

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Двухместная гребная лодка Bark B250C подходит для рыбалки, охоты и отдыха на природе. Производитель разработал модель так, чтобы в ней легко могли разместиться двое туристов с багажом.

Основные преимущества Bark B250C:

• увеличенный диаметр баллонов;

• повышенная устойчивость на воде.

Модель идет в комплекте со сланями, двумя веслами на поворотных уключинах с большими пластиковыми гребками, 6-литровым ножным насосом, двумя стационарными сидениями и другим снаряжением. Лодку легко переносить за ручки на носу и корме.

Лодка Bark BT-310 + слани

Купить лодку Барк можно в интернет-магазине lodka5.com.ua

Моторная плоскодонная модель ВТ-310 входит в рейтинг лучших лодок Bark. Этот популярный вариант по достоинству оценили рыбаки, туристы и охотники. Лодка сочетает хорошую вместительность при небольших габаритах. Главные плюсы надувной лодки:

• компактность в сложенном виде;

• наличие шести днищевых сланей;

• полная укомплектованность снаряжением.

Плавательное средство имеет два сиденья из фанеры, одно из которых стационарное, а второе – подвижное. Лодка рассчитана на установку подвесных моторов до 10 л.с. Укомплектована пятью транспортировочными ручками.

Лодка Bark B-210C

Купить лодку Барк можно в интернет-магазине lodka5.com.ua

Гребной надувной вариант Bark B-210C — востребованная бюджетная модель. Это лучшая лодка Барк для рыбалки одноместного типа. Опору обеспечивают три пайолы в настиле, покрывающие большую часть кокпита, а устойчивость на волне придают баллоны диаметром 32 см.

Характеристики:

• большая грузоподъемность — до 170 кг;

• ПВХ из 5 слоев, плотностью 800-950 г/м2;

• реечный настил из трех широких сланей;

• быстрая сборка и разборка плавсредства.

Модель укомплектована сдвижным сидением. Для транспортировки предусмотрены надежные ручки. В сложенном виде легко помещается в небольшую сумку.

Продукция Барк характеризуется высоким качеством и низкой ценой. Купить лодку этого производителя могут рыбаки, охотники и туристы с любыми финансовыми возможностями. Она сочетает в себе легкость управления, простоту эксплуатации и маневренность. А при покупке в официальном магазине Lodka5 вы также получаете официальную гарантию, полный пакет документов и бесплатную доставку по всей Украине.