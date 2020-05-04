Стоматология в Киеве на портале 101Стоматолог, поиск по цене и отзывам

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Поиск необходимой стоматологии осуществляется по следующим критериям:

• Направление стоматологии. Тут вы с легкостью найдете врача-стоматолога в Киеве, который проконсультирует вас по вопросам заболеваний зубов, установит брекеты или виниры, проведет гигиеническую чистку зубов, поставит пломбу и т.д.

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• Месторасположение. Еще один критерий, который позволяет пациентам экономить время на походе к стоматологу.

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Отзывы о стоматологических центрах Киева

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