Шесть лучших горнолыжных шлемов из китайских онлайн-магазинов

 
Ексклюзивы
1/5
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
Просмотров: 1413
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
1 Просмотров: 2781
Как повлияют настроения иностранных инвесторов на курс гривны до конца недели – прогноз
Как повлияют настроения иностранных инвесторов на курс гривны до конца недели – прогноз
Просмотров: 324
"Зеленский и Порошенко хотят, чтобы не "проросло" ничего другого" - социальные сети
"Зеленский и Порошенко хотят, чтобы не "проросло" ничего другого" - социальные сети
Просмотров: 1512
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Просмотров: 4707
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Просмотров: 3114
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Просмотров: 3321
"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ" - нардеп о том, как обеспечить военных жильем
"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ" - нардеп о том, как обеспечить военных жильем
Просмотров: 603
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
Просмотров: 1215
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
32 Просмотров: 2709
Фото
Все фото
3
6
3
3
3
Выбор стола на кухню: 5 советов
Выбор стола на кухню: 5 советов
Впервые пресс-конференция национальной сборной Украины по футболу состоялась на территории партнера - Львовской пивоварни
Впервые пресс-конференция национальной сборной Украины по футболу состоялась на территории партнера - Львовской пивоварни
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Видео
Все видео
Ищете, где сделать экспресс-тест на коронавирус в Киеве?
Ищете, где сделать экспресс-тест на коронавирус в Киеве?
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Интервью
1/5
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 180
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 4896
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 936
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 747
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 414
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
17 января 2022
Просмотров: 531
Мрії
– Коли дали "Юліну тисячу", думала, заживу, – каже сусідка Ольга Іванівна. Згадує про програму виплат вкладникам Ощадбанку СРСР. ...
вторник, 18 января 2022 12:10

Шесть лучших горнолыжных шлемов из китайских онлайн-магазинов

  Комментировать

Шлем — обязательный элемент снаряжения любого лыжника или сноубордиста. Популярность зимних видов спорта обусловила всплеск соответствующих предложений от китайских брендов. На торговых онлайн-площадках Поднебесной вполне можно подобрать качественный шлем по привлекательной цене. К тому же сегодня доставка товаров из Китая в Украину стоит недорого. Рассчитать приблизительную стоимость услуги и ознакомиться с условиями доставки можно на официальном сайте сервиса NP Shopping.

 

На какие бренды и модели шлемов следует обратить внимание?

Защитная амуниция, о которой мы сегодня поговорим, широко представлена на таких китайских сайтах как Taobao, Tmall и т.д. Благодаря этому поклонники снежных развлечений смогут легко найти и приобрести наиболее понравившуюся модель.

• COPOZZ CPZ-2921. Цельнолитая модель сопровождается сертификатом безопасности и имеет самый высокий рейтинг среди покупателей. Шлем обладает легким эргономичным дизайном, поэтому хорошо прилегает к голове. Для максимального комфорта предусмотрены мягкие накладки в подбородке и ушах, съемные элементы утепления. На выбор покупателю доступны три размера (53–61 см).

• MOON MS-86. Шлем очень легкий, удобный и стильный. Производитель предлагает более 20 цветов и узоров, четыре варианта размера (52–64 см). Степень защиты средняя, но этого вполне достаточно для периодического любительского катания по трассам низкой и средней сложности.

• Вектор ACC30070. Исключительно качественный, долговечный и надежный шлем. Обеспечивает хороший уровень защиты во время экстремального катания. Изделие отличается качественной сборкой, имеет клипсу для крепления визора, который можно приобрести отдельно. В наличии три размера (54–63 см).

• COPOZZ CPZ-2626. Модель обеспечивает отличную защиту в случае падения. Особенности конструкции не позволяют шлему в экстремальных условиях сползать на глаза. Внутренняя часть утеплена, потому кататься можно даже без шапки либо балаклавы. Производитель выпускает всего два размера (от 55 до 61 см).

• NANDN SNOW NTT-213A. Хороший композитный шлем с полным комплектом теплых накладок. Дополнительно есть отстегивающийся козырек, который надежно закрывает от солнца. Мягкая внутренняя часть полностью снимается, обеспечивая гигиеничность использования. Модель завоевала любовь покупателей благодаря хорошему прилеганию, минимальному весу и продуманной вентиляции. Производитель предлагает три размера (56–63 см).

• EnzoDate LY05. Очень стильный защитный шлем укомплектован двумя визорами с разной пропускной способностью. Это полностью компенсирует его более высокую стоимость. Для плохой погоды и вечернего времени пригодится желтая линза VLT 67%, а при ярком солнце лучше кататься с зеркальным узором VLT 38%. Изделие легкое, прекрасно охватывает голову. Выпускается в двух размерах (от 56 до 61 см).

 

Стоимость всех рассмотренных в статье моделей (кроме последней) находится в пределах 1000 грн, что довольно недорого для качественного горнолыжного оборудования. Кроме того, такая цена позволяет заказать еще несколько полезных спортивных товаров и все равно уложиться в беспошлинную норму €100.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шесть лучших горнолыжных шлемов из китайских онлайн-магазинов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
января

Нацисты начали вывозить остарбайтеров: ловили даже детей

Самое читаемое
Где скрываться в случае нападения России
Где скрываться в случае нападения России
 Просмотров: 25029
Шевченко определился со своим будущим
Шевченко определился со своим будущим Просмотров: 15633
Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко
Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко 4 Просмотров: 15399
Нардепы поехали забирать Порошенко из Варшавы, Турчинов обещает &quot;многотысячный&quot; митинг
Нардепы поехали забирать Порошенко из Варшавы, Турчинов обещает "многотысячный" митинг Просмотров: 15291
Луческу выгнал футболиста &quot;Динамо&quot; с тренировки
Луческу выгнал футболиста "Динамо" с тренировки Просмотров: 9990
Новости компаний
Купить гостиничную мебель – просто
Купить гостиничную мебель – просто
ЭЛОС эпиляция во время беременности
ЭЛОС эпиляция во время беременности
Фокстрот и бренд vivo поздравили учителей – победителей конкурса "Біоетика в дії"
Фокстрот и бренд vivo поздравили учителей – победителей конкурса "Біоетика в дії"
"Моя Мебель" объявила о распродаже. До 70% на всю мягкую мебель и кровати
"Моя Мебель" объявила о распродаже. До 70% на всю мягкую мебель и кровати
Как выбрать блок питания для светодиодной ленты
Как выбрать блок питания для светодиодной ленты
Больше всего комментируют
10
"Портнов будет спать плохо" - Порошенко перед прилетом в Украину
8
"Неуважение" - Офис президента впервые прокомментировал возвращение Порошенко
8
Политическое преследование Порошенко – это большая ошибка – Сенцов
7
Порошенко перед судом заявил об объединении оппозиции - трансляция
7
"Ростов не резиновый" - Луценко предупредил Зеленского
Голосов: 214
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть