Шесть лучших горнолыжных шлемов из китайских онлайн-магазинов

Шлем — обязательный элемент снаряжения любого лыжника или сноубордиста. Популярность зимних видов спорта обусловила всплеск соответствующих предложений от китайских брендов. На торговых онлайн-площадках Поднебесной вполне можно подобрать качественный шлем по привлекательной цене. К тому же сегодня доставка товаров из Китая в Украину стоит недорого. Рассчитать приблизительную стоимость услуги и ознакомиться с условиями доставки можно на официальном сайте сервиса NP Shopping.

На какие бренды и модели шлемов следует обратить внимание?

Защитная амуниция, о которой мы сегодня поговорим, широко представлена на таких китайских сайтах как Taobao, Tmall и т.д. Благодаря этому поклонники снежных развлечений смогут легко найти и приобрести наиболее понравившуюся модель.

• COPOZZ CPZ-2921. Цельнолитая модель сопровождается сертификатом безопасности и имеет самый высокий рейтинг среди покупателей. Шлем обладает легким эргономичным дизайном, поэтому хорошо прилегает к голове. Для максимального комфорта предусмотрены мягкие накладки в подбородке и ушах, съемные элементы утепления. На выбор покупателю доступны три размера (53–61 см).

• MOON MS-86. Шлем очень легкий, удобный и стильный. Производитель предлагает более 20 цветов и узоров, четыре варианта размера (52–64 см). Степень защиты средняя, но этого вполне достаточно для периодического любительского катания по трассам низкой и средней сложности.

• Вектор ACC30070. Исключительно качественный, долговечный и надежный шлем. Обеспечивает хороший уровень защиты во время экстремального катания. Изделие отличается качественной сборкой, имеет клипсу для крепления визора, который можно приобрести отдельно. В наличии три размера (54–63 см).

• COPOZZ CPZ-2626. Модель обеспечивает отличную защиту в случае падения. Особенности конструкции не позволяют шлему в экстремальных условиях сползать на глаза. Внутренняя часть утеплена, потому кататься можно даже без шапки либо балаклавы. Производитель выпускает всего два размера (от 55 до 61 см).

• NANDN SNOW NTT-213A. Хороший композитный шлем с полным комплектом теплых накладок. Дополнительно есть отстегивающийся козырек, который надежно закрывает от солнца. Мягкая внутренняя часть полностью снимается, обеспечивая гигиеничность использования. Модель завоевала любовь покупателей благодаря хорошему прилеганию, минимальному весу и продуманной вентиляции. Производитель предлагает три размера (56–63 см).

• EnzoDate LY05. Очень стильный защитный шлем укомплектован двумя визорами с разной пропускной способностью. Это полностью компенсирует его более высокую стоимость. Для плохой погоды и вечернего времени пригодится желтая линза VLT 67%, а при ярком солнце лучше кататься с зеркальным узором VLT 38%. Изделие легкое, прекрасно охватывает голову. Выпускается в двух размерах (от 56 до 61 см).

Стоимость всех рассмотренных в статье моделей (кроме последней) находится в пределах 1000 грн, что довольно недорого для качественного горнолыжного оборудования. Кроме того, такая цена позволяет заказать еще несколько полезных спортивных товаров и все равно уложиться в беспошлинную норму €100.