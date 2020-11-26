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пятница, 27 ноября 2020 16:16

Селекционер поделился секретами богатого урожая

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Получить хороший урожай фруктов можно от дерева-сада. На нем прививают сразу несколько сортов - ранних, средних и поздних. Это обеспечивает непрерывное плодоношение. Так выращивают семечковые и косточковые культуры.

  Андрей Титов 22 года занимается выращиванием посадочного материала плодовых, ягодных и декоративных культур
Андрей Титов 22 года занимается выращиванием посадочного материала плодовых, ягодных и декоративных культур

Об этом Gazeta.ua рассказал Андрей Титов, селекционер с Бахмута Донецкой области.

"Дерево-сад экономит место посадки и обеспечивает непрерывный урожай от сочетания ранних, средних и поздних видов. Они устойчивы к болезням, поэтому их можно не опрыскивать. Особенность его в том, что из нескольких деревьев можно получить много разных фруктов. На одном растении привитые сразу несколько сортов. Так удобно, потому весь год можно иметь и ранние яблоки, и зимние. По этому принципу можно выращивать груши, сливы, вишни или абрикос ", - добавил Титов.

Селекционер имеет собственный питомник. Уже 22 года занимается выращиванием посадочного материала плодовых, ягодных и декоративных культур.

  Андрей Титов 22 года занимается выращиванием посадочного материала плодовых, ягодных и декоративных культур
Андрей Титов 22 года занимается выращиванием посадочного материала плодовых, ягодных и декоративных культур

"У меня саженцы заказывают со всей Украины. Большинство сортов дают плоды в кратчайшие сроки. Например, крыжовник Берилл скороплодный. Кусты вырастают средней длины, густые и согнутые. Ягоды до 9 граммов, светло-зеленые, округлые, с тонкой кожицей. Вкус кисло-сладкий, десертный. Сорт зимостойкий, а также выносливый к мучнистой росе и заморозкам", - рассказал Андрей Титов.

Также селекционер предлагает множество различных видов других культур. У него можно выбрать для посадки и голубику, малину, ежевику, жимолость и многие другие.

При покупке проконсультирует, как сажать, ухаживать и выращивать саженец, чтобы получить в результате хороший урожай. Заказ происходит без посредников, что чрезвычайно удобно и надежно для покупателей.

  Андрей Титов 22 года занимается выращиванием посадочного материала плодовых, ягодных и декоративных культур
Андрей Титов 22 года занимается выращиванием посадочного материала плодовых, ягодных и декоративных культур

Заказ отправляют в любую точку Украины через Укрпочту, Новую почту или другие службы курьерской доставки. Также можно заказать бесплатный каталог.

Заказать саженцы и получить консультацию о посадке можно на сайте https://titovchp.uaprom.net или по телефонам 0 (99) 415- 00 -15, 0 (63) 461 -88 -32, 0 (67) 621-40-47.

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