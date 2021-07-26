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понедельник, 26 июля 2021 14:43

Самые модные сумки осени и зимы 2021/22

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  Женские сумки на сайте "Ромашка" порадуют предложениями
Женские сумки на сайте "Ромашка" порадуют предложениями

Сумки — это практичные и стильные аксессуары, обязательные для любого гардероба. У женщин таких изделий больше, ведь и одежду они носят более разнообразную. Если вы ищете интернет-магазин с большим выбором таких изделий, женские сумки на сайте "Ромашка" порадуют предложениями. Но перед покупкой давайте узнаем, какие модели будут особенно актуальны для грядущего сезона осени-весны 2021/22.

Компактные сумки на широком тканевом ремешке

Небольшие сумочки буквально завоевали сердца модниц. В них помещается все необходимое, а сами они не занимают много места и делают образ изящным, женственным. Когда нет необходимости во вместительном решении, компактные сумки идеальны. Для осени и весны, когда мы носим верхнюю одежду, модели с тонкими ремешками подходят далеко не всегда — по этой причине дизайнеры предложили трендовые варианты с широкими тканевыми ремнями. Они удобны даже вместе с пальто или пуховиками.

Объемные сумки с ремнем кросс-боди и короткими ручками

Интернет-магазин Romashka предлагает и другие решения — большие сумки для тех, кто ищет вариант на работу. Это классика в мире аксессуаров. Подобные модели хороши тем, что их носят по-разному: через плечо, на одном плече, в руках — для каждого варианта предусмотрены ручки и ремни с подходящими характеристиками.

Сумки большого размера часто выполнены в нейтральных, классических цветах: черном, сером, коричневом, бежевом. Это как раз то, что требуется для работы. Но и яркие решения тоже есть — каждая покупательница найдет вариант по душе.

Бананка на пояс или через плечо

Широкий ассортимент магазина "Ромашка" не обошелся и без хита последних лет — поясных сумок (бананок). На позднюю осень, зиму и раннюю весну это не лучшее решение. А вот когда тепло и верхняя одежда не очень объемная, подобные модели незаменимы. У них немало плюсов:

• компактность и одновременно с этим вместительность;
• свободные руки — сумки надежно держатся на ремне;
• безопасность: документы и деньги, положенные в изделие, всегда будут в поле зрения;
• разнообразие дизайнерских решений: расцветки, формы, декор.

А еще бананки недорого стоят, что тоже весомый плюс, — модники покупают два-три варианта и носят их с разными образами.

Лаконичный универсальный рюкзак из экокожи

Планируя шопинг онлайн, рассмотрите и такой вариант, как рюкзак. Универсальными считаются модели из экокожи без внешних карманов. Внутри это вместительные и функциональные сумки для разных задач. А снаружи подобные модели идеально подходят для любых образов. Они сочетаются с платьями, джинсами, спортивными костюмами. Универсальными вариантами считаются изделия из черной, коричневой, серой, бежевой и бордовой кожи — они гармонично смотрятся с большинством оттенков, особенно если гардероб собран в натуральных цветах.

Если вы ищете стильные и качественные сумки, отвечающие трендам, загляните в интернет-магазин "Ромашка". Доставка товаров реализована по всей территории Украины, а выбор изделий порадует самую опытную покупательницу.

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Дата
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