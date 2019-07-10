Прозрачный бассейн и деликатесы: почему украинцы выбирают горящие туры

Приобретя горящие туры, вы на несколько дней забудете о серых рабочих буднях и отдохнете со своей семьей на полную

Постоянная смена погоды уже замучила украинцев. В этот период очень трудно находиться в городе. Не знаешь, раздеваться до купальника, или одевать пальто и брать зонтик. Как же хочется лежать на пляже, смотреть на морские волны и пить холодный мохито, без навязчивых продавцов вареной кукурузы и пахлавы.

Хочется наконец нормально отдохнуть с панорамным видом на море, развлечениями и полным комплексом питания.

Думаете это слишком дорого? Благодаря сайту hottours.in.ua, приобретая горящие туры, вы на несколько дней забудете о серых рабочих буднях и отдохнете со своей семьей на полную.

"Сайтом hottours.in.uа пользуюсь не впервые. Этой зимой купила горящий тур в Турцию, а в прошлом году - ездила в Египет. Во-первых - это значительная экономия денег, тем более, если ехать с семьей. В этом году ездила с мужем. За 6 ночей в 4-звездочном отеле Анталии заплатили по 4500 грн с человека. Из окна видно кристально чистый бассейн, за ним - Черное море. В прошлом году ездила с 6-летним сыном в Шарм-эль-Шейх. Главным требованием была чистота и свежая еда. И мы не ошиблись - номера чистые, в ресторане есть шведский стол, причем выбор блюд очень разнообразен: от бутербродов с красной рыбой и мясом до изысканных десертов.

Ежедневно организовывали развлекательную программу с опасными трюками и фаер-шоу. Для детей устраивать интересные конкурсы. За участие - давали подарки.",- рассказывает Виктория Мартыненко из Донецка.

Для того, чтобы купить горящий тур не обязательно идти в агентство. Достаточно перейти на сайт и нажать кнопку "Купить". С вами сразу свяжется менеджер и поможет с выбором.

После оплаты на почту придут сертификаты на поселение в отеле и билеты на перелет. В горящий тур входит перелет, встреча в аэропорту менеджерами компании, доставка к отелю и питание.

"Почему все думают, если дешево - значит не качественно? Горящие туры продают в последние дни перед вылетом, поэтому цены снижают. За эти деньги можно круто отдохнуть и насладиться теплыми турецкими вечерами сидя на берегу моря. По сравнению с курортами других стран, Турция - самая дешевая для отдыха. С собой взяли 200 долларов, на развлечения. Потратили — 30 на экскурсию и 100 — на сувениры родственникам. Дополнительно ни за что платить не надо. Дважды в день убирают, еды более чем достаточно, развлечения веселые. За 7 дней отдыха заплатил 5000 грн. Эстетично и комфортно. Что еще нужно для отдыха...", - рассказывает Борис Марченко из Мариуполя.

Если посчитать все расходы на отдых, например, в Одессе, то оказывается, что заказав горящие туры в Турцию или Египет можно вдвое сэкономить. Средняя сумма отдыха в Украине - от 10 тыс. грн. Поэтому выбирайте комфорт по низким ценам вместе с hottours.in.ua.