Прокат авто в Киеве

TopRent - компания предоставляющая качественные и опрятные автомобили в рабочем состоянии

Для того чтобы чувствовать себя комфортно и мобильно может понадобиться аренда автомобиля в кратчайшие сроки, для организации досуга или важных встреч. В компании Toprent автопрокат возможен в любое время суток, из широкого ассортимента машин представленных как в эконом классе, так и в премиум.

Почему люди предпочитают Toprent для аренды авто в Киеве?

В компании Toprent аренда авто в Киеве возможна для водителя, имеющего опыт вождения от двух лет, а также возраст от 21 года. Чтобы оформить договор аренды, достаточно приехать в офис для подписания документа и внесения залоговой суммы.

При желании, можно заказать подачу автомобиля за дополнительную плату в любое место, где и будет оформлен договор о взятии авто в аренду на определенный срок.

Компания Toprent не ограничивает клиентов, поэтому арендовать автомобиль можно от трех дней и больше.

Стоит отметить, что чем дольше оформлен договор проката, тем стоимость аренды авто ниже.

Для того чтобы стать счастливым обладателем транспортного средства достаточно предоставить:

● паспорт;

● ИНН;

● водительское удостоверение.

Предоставленная машина напрокат может использоваться для путешествий или важных встреч. Передвигаться на авто можно по всей территории страны. Компания не ограничивает лимитом км передвижения взятой машины на прокат, но есть средние показатели ежедневного км, при превышении которого, необходимо просто доплатить за использование авто сверх нормы.

Широкий выбор качественных автомобилей на прокат

Если нужна аренда надежных автомобилей,то стоит воспользоваться услугами компании Toprent, так как все транспортные средства перед выдачей проверяются и имеют презентабельный внешний вид.

У нас возможна аренда машин:

● Эконом класса;

● Среднего класса;

● Премиум класса.

● Минивэнов

● Внедорожников

Для удобства, аренда машины может быть предварительно оформлена по телефону или через форму на сайте. Можно выбрать авто и забронировать его на определенный промежуток времени.

Хотите взять машину на прокат, чтобы насладиться мощным транспортным средством? Тогда стоит оформить аренду вместе с профессиональным и опытным водителем, который позволит получить настоящие эмоции и драйв.

Можно взять такие автомобили в аренду и насладится комфортом и качественной поездкой.

● Ford Fiesta manual;

● Chevrolet Cruze Sedan;

● Hyundai Sonata;

● Infiniti Q30;

● Mitsubishi ASX.

TopRent - компания предоставляющая качественные и опрятные автомобили в рабочем состоянии

Благодаря нашей компании прокат авто в Киеве становится простой задачей как для гостей, так и жителей столицы. Предоставляется прокат автомобиля в Киеве на простых, прозрачных и понятных условиях. Все нюансы аренды оговариваются во время подписания договора и внесения залоговой суммы, которая возвращается сразу после возврата авто и его оценки.

TopRent - компания предоставляющая качественные и опрятные автомобили в рабочем состоянии, отвечающие техническим требованиям и пожеланиям клиента.