PRANA на самите ООН COP26: Спасем Украину – спасем мир

PRANA посетила саммит ООН COP26

По данным Carbon Brief, Украина занимает 11 место среди стран, создающих больше всего CO2.

Для сохранения природы и фауны нашей страны недостаточно просто ждать перемен. Мы должны быть мужественными, решительными и проактивными.

Именно поэтому сегодня PRANA посетила саммит ООН COP26. На событие мирового масштаба прибыли основатели компании: Кротов Дмитрий Викторович и Кузич Роман Романович.

"Сохранение климата является одной из ценностей нашей компании. Потому мы не можем не занимать активную позицию. Вместо того, чтобы следить за событием со стороны, мы находимся в самом центре".

ПОЧЕМУ COP 26 – это важно?

Наша планета имеет большое значение. Глобальное потепление касается каждого. Если сейчас оно угрожает существованию ледников и тихоокеанских стран, то когда-то последствия коснутся и нас.

Масштабные изменения невозможно внести в одиночку. Важно слушать друг друга, обмениваться опытом, узнать об уже сработавших решениях.

COP26 – это саммит ООН, посвященный климатическим изменениям и рассматривающий их последствия и потенциальные угрозы в разрезе почти 200 стран с пяти континентов. Именно здесь получаешь самое глубокое понимание проблемы. Выполнить задачу всемирного масштаба можно только общаясь с миром.

Рекуператоры PRANA против CO2

Одной из основных проблем Украины в достижении углеродной нейтральности есть большие объемы использования угля. Поэтому теплосбережение и энергоэффективность построек чрезвычайно актуальны. Обеспечение их в каждом здании – это то, как мы можем помочь Украине встать на шаг поближе к углеродной нейтральности.

Рекуператоры PRANA предназначены для подачи свежайшего воздуха в помещение. Однако являясь smart-вентиляцией, установки также:

• предупреждают выброс 1134 кг углекислого газа в год;

• сокращают потери тепла на 50%;

• уменьшают расход электроэнергии;

• при наличии кондиционера в помещении, также экономится прохлада.

Если и есть способ уменьшить выбросы углекислого газа, приложив минимум усилий, то это рекуператоры PRANA.