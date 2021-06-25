Polo Ralph Lauren - современная классика

Polo Ralph Lauren — это первая линия мужской одежды

Ralph Lauren является наиболее известным, стильным и в то же время доступным брендом модной одежды. Начиналась карьера модельера с галстуков, а сейчас ежегодно на мировых подиумах мы наблюдаем одежду Ральфа Лорена для всех сезонов (включая верхнюю), любых фасонов. Самым известным предметом гардероба является поло, в которых идеально выглядят как мужчины, так и женщины.

Чем так хороши поло от Ральфа Лорена?

Polo Ralph Lauren — это первая линия мужской одежды. Сейчас также выпускаются детские поло. В них сочетается классический университетский и спортивный стиль совместно с уличным кежуал. В линейке Polo есть не только майки, но и летние шорты, клубные пиджаки для самого стильного образа.

Многие компании пытаются подделать всемирно известную одежду, но они никогда не добьются того отменного качества, которым славится Polo Ralph Lauren. Оригинальная одежда производится в Китае, США, Вьетнаме, Италии. Вот отличительные черты бренда:

• Ткань. Оригинальные вещи шьются из плотного материала пике с ярко выраженной пористой текстурой. Она очень плотная, лицевая сторона на ощупь шершавая и немного скользит, а изнанка отличается мягкостью и гладкостью. Некоторые модели выпускаются с узором.

• Фурнитура. Все оригинальные модели Polo оснащены перламутровыми пуговицами, которые окрашены в светло-бежевый цвет. Отверстия пуговицы расположены близко к внутреннему краю канта, из-за чего аксессуар выглядит небольшим. С обратной стороны пуговица белая и немного блестит.

• Швы и обработка нижнего края. У оригинальных изделий все швы аккуратные и красивые. Снизу всей одежды отсутствует декоративный шов.

• Логотип. На оригиналах он вышит качественно и очень аккуратно. Его размеры: 3х1,5 см. Может быть однотонным с вещью или контрастного цвета.

• Бирки. Они состоят из 2-х частей. На одной наименование бренда, вышитое желтыми нитками. Сбоку бирки содержится информация о стране производителя, размере и код модели (буквы и цифры). Главное отличие оригинала от подделки — наличие снизу большой бирки надписи "Custom fit".

• Цена. Копия стоит дешево, в отличие от оригинала, и эта цена полностью соответствует качеству.