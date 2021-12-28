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вторник, 28 декабря 2021 14:38

Подари оригинальный презент с именем от EGOS

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Выбрать подарок для делового человека – это хлопотное и нелегкое дело. Чтобы удовлетворить человека, придется отнестись к выбору презента внимательно, осознанно и осмысленно. Ведь хочется подарить что-нибудь необычное и одновременно полезное.

Целеустремленные люди предпочитают качественные вещи, которые демонстрируют жизненный успех и тонкий вкус владельца. Кроме того, следует инвестировать в то, что будет служить долгие годы. Поэтому идеальным вариантом будут подарки, представленные в украинской компании EGOS. Здесь можно выбрать качественные вещи, подходящие практически всем деловым людям. Это изделия, которые используются в повседневной жизни, но эксклюзивны.

 

Особым подарком будет именной чехол для iPhone. Ведь изготовлен из натуральной кожи (лапа страуса, кожа питона, телячья кожа), оригинального дизайна, желаемого цвета и разнообразной ценовой категории. Такой подарок можно подобрать как для делового мужчины, так и для бизнес-леди. Приятным бонусом является то, что по желанию покупателя чехлы персонализируются (устойчивой к истиранию фольгой золотого или серебряного цвета наносятся имя или инициалы).

Именной подарок всегда воспринимается особенно, ведь тонко подчеркивает индивидуальность владельца и выглядит стильно. Достаточно удобно комплектование чехла металлической пластиной для магнитного держателя в авто. Подобные вещи имеют статус действительно шикарных подарков.

Настоящей находкой для активных мужчин будет чехол для телефона на ремень. Кожа – экологически чистый материал, наиболее подходящий для их изготовления. Такая вещь будет сохранять свой внешний вид и свойства на протяжении многих лет.

Каждый год у многих работников возникает вопрос, что подарить руководителю или коллегам. Достаточно сложно найти подходящий вариант. Самыми оптимальными презентами станут необходимые в повседневной жизни аксессуары: тревел-кейсы для путешествий или командировок, ключницы, картхолдеры, кожаные органайзеры или обложки для документов, паспортов, проездных билетов с тиснением логотипа компании или индивидуальной персонализацией. Такие вещи сочетают качество, уникальность, пользу и понравятся людям с самыми взыскательными вкусами.

Для деловых людей, которые ценят деньги, подойдут холдеры, кожаные кошельки и портмоне. Такие брендовые вещи достаточно удобны и практичны. Но главное, они подчеркнут изящный вкус внимательного к мелочам хозяина.

 

По индивидуальному заказу компаний и небольших предприятий EGOS производит корпоративные подарки для закупки по оптовым ценам.

EGOS – украинская компания, занимающаяся оптовым производством и реализацией бизнес-аксессуаров.
Почему выбирают этот бренд?

- активное наблюдение за мировыми модными трендами
- сочетание стиля и качества (изделия на протяжении многих лет сохраняют свой первоначальный внешний вид)
- использование лучших материалов для изготовления изделий
- специализируются на изготовлении изделий из натуральной кожи
- технология производства проверена временем и отточена до совершенства
- широкий выбор и постоянное обновление ассортимента компании
- ключевые принципы взаимоотношений с клиентами заключаются в точном соблюдении взятых обязательств

Представляя именной подарок от EGOS, выражается искреннее уважение и привязанность к тому, кому назначается подарок, и эффектно подчеркивается индивидуальность дарящего.

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Дата
28
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