Почему не стоит заказывать разработку сайта как разовую услугу

Разработку интернет-магазина следует доверить вебагентству с огромным опытом и командой высококвалифицированных специалистов

Успешный интернет-проект — это результат эффективной совместной работы заказчика и исполнителя. Клиенту досконально известно все о бизнесе, а подрядчик обладает знаниями и практическим опытом в разработке и продвижении сайтов.

В чем опасность смены подрядчиков по разработке и поддержке сайта

На практике заказ разовых услуг в сфере создания сайтов — один из верных способов погубить многообещающий проект. Сделать сайт удастся за пару недель или месяцев, но работать и приносить прибыль он может долгие годы. Все это время веб-ресурсу должны быть обеспечены:

• работоспособность;

• бесперебойное функционирование;

• производительность;

• безопасность (защита от вирусов);

• актуальность (обновление CMS и модулей);

• интеграция с внешними ресурсами и т. д.

Что же такое разовые услуги в разработке? Это отсутствие понимания глобальной картины каждым новым подрядчиком, выполняющим строго свою часть работ, а значит — отсутствие общей ответственности.

Выбор для владельца сайта невелик:

1. Содержание собственной службы тех поддержки. Серьезные капитальные вложения на старте окупятся лишь на очень крупных проектах, для малого бизнеса — это не вариант.

2. Сотрудничество с фрилансерами. Высокие традиционные риски, огромный объем работ по подготовке заданий и проверке результата, длительное время реализации задач без каких-либо гарантий.

Если у вас нет возможности лично заниматься координацией процесса и скрупулезно изучать детали, следует изначально передать весь спектр работ надежному солидному подрядчику.

Как избежать ключевой ошибки при выборе подрядчика

Главная ошибка при выборе подрядчика для создания сайта, — это упустить из вида момент, который называется служба технической поддержки.

Сайт нуждается в обслуживании, доработках и развитии, расширении функционала, экспорте и импорте контента, обновлении модулей, резервном копировании, иногда требуются тонкие настройки и модификации, безупречно выполнить которые сможет только разработчик ресурса. Логично, что идеальный вариант — выбор партнера, который будет присутствовать на рынке через год, три или пять лет.

Рынок веб-разработки изобилует заманчивыми предложениями, соблазнительными ценами и обещаниями быстрых сроков выполнения. Но если вам нужен надежный разработчик, лично заинтересованный в качестве исполнения работ (ваш сайт — его имидж), забудьте про разовые сделки.

Клиентам веб-агентства Красный хамелеон, например, остается просто держать руку на пульсе — все работы выполняет одна эффективная команда, закрывающая все направления разработки и поддержки проекта. Данный подход при правильной постановке задач приносит именно тот результат, на который рассчитывает заказчик.

Как определить, что потенциальный подрядчик надежен и заслуживает доверия

Уже на первом этапе знакомства с разработчиком вы можете сделать выводы, оценив организацию его службы поддержки:

• что входит в базовый пакет;

• какие услуги предлагаются;

• как много сайтов поддерживает разработчик;

• о чем говорят отзывы клиентов, работающих с этим подрядчиком;

• как быстро техслужба реагирует на запросы.

Ответы на все эти вопросы легко получить у клиентов разработчика. В этом случае прикрыть свою некомпетентность яркой рекламой и красивыми обещаниями не получится. Если вам нужна разработка интернет-магазина и его сопровождение, отдайте предпочтение веб-агентству с огромным опытом подобных услуг и командой высококвалифицированных специалистов.