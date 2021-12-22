Особенности аренды авто под выкуп

 
Ексклюзивы
1/5
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
Просмотров: 3213
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Просмотров: 225
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
2 Просмотров: 1071
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Просмотров: 1332
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
Просмотров: 738
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
3 Просмотров: 2160
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Просмотров: 783
Зеленским жестко манипулируют
Зеленским жестко манипулируют
5 Просмотров: 2907
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
Просмотров: 5014
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 8541
Фото
Все фото
3
6
3
3
3
Выбор стола на кухню: 5 советов
Выбор стола на кухню: 5 советов
Впервые пресс-конференция национальной сборной Украины по футболу состоялась на территории партнера - Львовской пивоварни
Впервые пресс-конференция национальной сборной Украины по футболу состоялась на территории партнера - Львовской пивоварни
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Видео
Все видео
Ищете, где сделать экспресс-тест на коронавирус в Киеве?
Ищете, где сделать экспресс-тест на коронавирус в Киеве?
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Интервью
1/5
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 1170
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 999
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 459
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2826
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2250
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 декабря 2021
1 Просмотров: 585
Я не свята
Цей голубоокий світлочубий хлопчина заволодів моїми думками та снами. Через нього мої нерви, як натягнута струна. – Колю-ю! – кричу ...
среда, 22 декабря 2021 15:31

Особенности аренды авто под выкуп

  Комментировать

Такая услуга как аренда авто с выкупом приобретает все большую популярность. Важно разобраться с особенностями данной услуги, каковы условия ее предоставления, выгодно ли пользоваться ею.

Что лучше: покупка в кредит или аренда с выкупом

 

Автомобиль, как известно, не роскошь, а средство передвижения. В большом городе он может понадобиться в любой момент. При этом не всегда выгодно покупать автомобиль, оформив кредит у банка. Проще и дешевле арендовать транспортное средство под выкуп. Стоимость его вы будете выплачивать по частям. А сам автомобиль вы получите в полное свое распоряжение сразу.

Такая аренда имеет свои неоспоримые преимущества по сравнению с банковским кредитом. Также автомобиль можно арендовать без первого взноса, а пакет документов требуется минимальным. Прокат автомобиля с последующим выкупом является более доступным по сравнению с банковским кредитом, в выдаче которого можно получить отказ. Воспользоваться услугой может как физическое лицо, так и компания.

Условия предоставления услуги проката с правом выкупа

В первую очередь требуется заключение договора. После его заключения оплачивается не только аренда транспортного средства, но и по частям вносится сумма его выкупа. Она вносится равными частями, которые оговаривается при заключении договора. Для заключения договора необходимо иметь:
  1. Идентификационный код и паспорт.
  2. Водительские права.
  3. Еще одно удостоверение личности.

Аренда авто с выкупом в Харькове предоставляется гражданам, достигшим 23 лет. Арендатор должен иметь определенный стаж вождения (такие нюансы оговариваются в договоре). После того как будет внесен последний платеж за автомобиль, арендатор становится полноправным владельцем транспортного средства.

Прокат автомобиля с последующим выкупом досрочно

Арендатор автомобиля может выкупить его досрочно, причем дополнительных условий не требуется. Если появится определенная сумма, клиент ее просто вносит и становится полноправным владельцем автомобиля.

Когда лучше воспользоваться услугой аренды авто с последующим выкупом

Если ваша деятельность связана с использованием транспортного средства, аренда с выкупом подойдет вам максимально. К такой категории относятся таксисты и водители, перевозящие небольшие группы пассажиров. Не всегда получается сразу купить автомобиль, но если арендовать его и начать на нем работать, то это становится выгодным.

 

При оформлении договора не следует предъявлять справку с места работы или подтверждать свой доход. Транспортное средство после заключения договора ставят на учет, производят все необходимые манипуляции, включая страхование и проведение технического осмотра в оговоренные договором сроки. Если вы возьмете в банке кредит на покупку автомобиля, то вы не можете вернуть его назад или передумать. Воспользовавшись услугой авто в раскат вы сможете сменить автомобиль на другой. В этом одно из преимуществ аренды с выкупом.

Сумма аренды зависит от ряда факторов. Это затраты на амортизацию, объем двигателя, марка автомобиля и его состояние. Прокатные компании к своим клиентам относятся максимально лояльно, правда при просрочке платежей могут налагаться определенные штрафные санкции. Прежде чем транспортное средство будет полностью выкуплено, водитель пользуется им по доверенности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Особенности аренды авто под выкуп». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
декабря

Украинский генерал умер в тюрьме от пыток

Захватили турецкую крепость на берегу Дуная

Самое читаемое
Корабль с пассажирами пошел ко дну: много погибших и пропавших без вести
Корабль с пассажирами пошел ко дну: много погибших и пропавших без вести Просмотров: 55836
&quot;Картина неутешительная&quot; - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти
"Картина неутешительная" - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти 1 Просмотров: 12141
РФ готовит нападение на Украину уже в ближайшие дни – британская разведка
РФ готовит нападение на Украину уже в ближайшие дни – британская разведка Просмотров: 10728
Ярош сделал заявление об угрозе нападения России накануне Рождества
Ярош сделал заявление об угрозе нападения России накануне Рождества 5 Просмотров: 9963
В страстных объятиях: форвард сборной Украины показал жену с пикантного ракурса
В страстных объятиях: форвард сборной Украины показал жену с пикантного ракурса
5
 Просмотров: 8937
Новости компаний
Как заказать дешевое такси в Киеве
Как заказать дешевое такси в Киеве
Будущее уже началось: образование, без которого не обойтись современным детям
Будущее уже началось: образование, без которого не обойтись современным детям
LEGO 90 лет: самые ожидаемые новинки 2022 года
LEGO 90 лет: самые ожидаемые новинки 2022 года
Лучшие бензиновые газонокосилки по доступным ценам
Лучшие бензиновые газонокосилки по доступным ценам
Эксперты проверили производительность ноутбучного процессора Intel Core i7-1165G7
Эксперты проверили производительность ноутбучного процессора Intel Core i7-1165G7
Больше всего комментируют
23
Зеленский: общество не поддержит Порошенко
8
Дело против Порошенко превратится в такой же фарс, как и предыдущие – Турчинов
5
Ярош сделал заявление об угрозе нападения России накануне Рождества
4
У Байдена рассматривают поддержку партизанского движения в Украине - СМИ
3
Украина подготовила 10 шагов для разблокирования мирного процесса по Донбассу - Ермак
Голосов: 168
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть