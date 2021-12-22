Особенности аренды авто под выкуп

Такая услуга как аренда авто с выкупом приобретает все большую популярность. Важно разобраться с особенностями данной услуги, каковы условия ее предоставления, выгодно ли пользоваться ею.

Что лучше: покупка в кредит или аренда с выкупом

Автомобиль, как известно, не роскошь, а средство передвижения. В большом городе он может понадобиться в любой момент. При этом не всегда выгодно покупать автомобиль, оформив кредит у банка. Проще и дешевле арендовать транспортное средство под выкуп. Стоимость его вы будете выплачивать по частям. А сам автомобиль вы получите в полное свое распоряжение сразу.

Такая аренда имеет свои неоспоримые преимущества по сравнению с банковским кредитом. Также автомобиль можно арендовать без первого взноса, а пакет документов требуется минимальным. Прокат автомобиля с последующим выкупом является более доступным по сравнению с банковским кредитом, в выдаче которого можно получить отказ. Воспользоваться услугой может как физическое лицо, так и компания.

Условия предоставления услуги проката с правом выкупа

В первую очередь требуется заключение договора. После его заключения оплачивается не только аренда транспортного средства, но и по частям вносится сумма его выкупа. Она вносится равными частями, которые оговаривается при заключении договора. Для заключения договора необходимо иметь:

Идентификационный код и паспорт. Водительские права. Еще одно удостоверение личности.

Аренда авто с выкупом в Харькове предоставляется гражданам, достигшим 23 лет. Арендатор должен иметь определенный стаж вождения (такие нюансы оговариваются в договоре). После того как будет внесен последний платеж за автомобиль, арендатор становится полноправным владельцем транспортного средства.

Прокат автомобиля с последующим выкупом досрочно

Арендатор автомобиля может выкупить его досрочно, причем дополнительных условий не требуется. Если появится определенная сумма, клиент ее просто вносит и становится полноправным владельцем автомобиля.

Когда лучше воспользоваться услугой аренды авто с последующим выкупом

Если ваша деятельность связана с использованием транспортного средства, аренда с выкупом подойдет вам максимально. К такой категории относятся таксисты и водители, перевозящие небольшие группы пассажиров. Не всегда получается сразу купить автомобиль, но если арендовать его и начать на нем работать, то это становится выгодным.

При оформлении договора не следует предъявлять справку с места работы или подтверждать свой доход. Транспортное средство после заключения договора ставят на учет, производят все необходимые манипуляции, включая страхование и проведение технического осмотра в оговоренные договором сроки. Если вы возьмете в банке кредит на покупку автомобиля, то вы не можете вернуть его назад или передумать. Воспользовавшись услугой авто в раскат вы сможете сменить автомобиль на другой. В этом одно из преимуществ аренды с выкупом.

Сумма аренды зависит от ряда факторов. Это затраты на амортизацию, объем двигателя, марка автомобиля и его состояние. Прокатные компании к своим клиентам относятся максимально лояльно, правда при просрочке платежей могут налагаться определенные штрафные санкции. Прежде чем транспортное средство будет полностью выкуплено, водитель пользуется им по доверенности.