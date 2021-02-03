Новые линейки телевизоров Neo QLED и MICRO LED от Samsung

В рамках виртуальной презентации First Look перед CES 2021 компания Samsung Electronics представила 3 новые серии телевизоров Neo QLED, MICRO LED и Lifestyle TV.

Продукты Samsung - самые популярные телевизоры на мировом рынке телевизионной техники

Главная задача южнокорейского производителя — создать доступный инновационный продукт, функциональность и комфорт которого подчеркнет его важность в повседневной жизни каждого. На сегодняшний день продукты Samsung — самые популярные телевизоры в Одессе, а также на мировом рынке телевизионной техники.

Компания движется в направлении выбранной стратегии "Экраны везде, экраны для всех". Она нацелена на усовершенствование визуального комфорта, уменьшение углеродного следа от устройств, разработку продуктов с учетом разных предпочтений пользователей и вниманием к потребностям людей с ограниченными возможностями.

Neo QLED — новое слово в технологиях ТВ экранов

В серии Neo QLED используется инновационный источник света Quantum Mini LED. Его контролирует технология квантовой матрицы Quantum Matrix Technology и оптимизированный под серию мощный графический процессор Neo Quantum Processor.

Флагманские модели QN900A и QN90A оснащены ультратонкими ЖК панелями Quantum Mini LED. Их толщина меньше традиционной в 40 раз. Классические рассеивающие линзы заменены на светодиоды в большом количестве. Это позволяет избежать засветов и сохранять качество изображения при любом освещении.

Уровень яркости в новых моделях увеличен до отметки 12 бит с 4096 градациями. Таким образом черный стал еще более черным, а белый — еще ярче.

Инновационный Neo Quantum Processor оптимизирует качество картинки под 4K или 8К. Это стало возможным благодаря технологиям интеллектуального апскейлинга.

Новая линейка оснащены практически безрамочными дисплеями. Украшает дизайн и обновленная система управления проводами Slim One Connect Box. Все провода спрятаны в задней части устройства.

За качество звука отвечает технология Object Tracking Sound Pro. Она воспроизводит динамическое звучание в зависимости от движения объектов на экране. Система SpaceFit Sound адаптирует звук под физическое окружение ТВ.

MICRO LED — захватывающее изображение на большом экране

Инновационная технология MICRO LED основана на светодиодах микрометрового размера. 24 миллиона светодиодов самостоятельно излучают свет без использования фильтров и подсветки. Это новое слово в качестве изображения с максимальной реалистичностью и высокой яркостью.

Функция 4Vue открывает на большом экране 4 источника изображения с сохранением качества.

Технология Majestic Sound отвечает за сверхкачественный динамический 5.1-канальный звук без использования внешнего динамика.