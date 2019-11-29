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пятница, 29 ноября 2019 17:19

Нестандартная смена придомовой территории на Елены Телиги 25 удивит жителей

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Инвестиционно-строительная компания "ОБРИЙ" по сотрудничеству с urban curators разработала концепцию Проекта по благоустройству части жилого квартала в Шевченковском районе Киева.

В 2019 году ИСК ОБРИЙ начал реновацию чужого долгостроя по ул. Олени Теліги 25, дав ему название UNO City House.

  В 2019 году ИСК ОБРИЙ начал реновацию чужого долгостроя по ул. Олени Теліги 25
В 2019 году ИСК ОБРИЙ начал реновацию чужого долгостроя по ул. Олени Теліги 25

"С момента захода на стройплощадку к нам начали обращаться жители близлежащих домов с просьбами: где то ямы залатать на асфальтовом покрытии, или земли завести на участок. Этот перечень все увеличивался. Люди обращали наше внимание на недостаточное озеленение, скудость имеющейся инфраструктуры, хаотичная парковка автомобилей, довольно оживленное движение машин на внутриквартальных проездах и тому подобное. И мы пришли к выводу: сколько бы полезных дел ИСК ОБРИЙ не сделал бы в совокупности, вопрос "оздоровления" данной территории необходимо решать комплексно", - комментирует Олеся Перчак, заместитель директора по коммерческим вопросам ИСК ОБРИЙ.

UNO City House возводится на территории, застройка которой происходила еще в 60-х годах прошлого века. С тех пор общественному городскому пространству не уделялось достаточно системного внимания.

Ввиду этого ИСК ОБРИЙ выступил с инициативой создания проекта, который должен исправить эту ситуацию: превратить имеющееся пространство в то, чем он должен быть-в пространство для людей.

  В 2019 году ИСК ОБРИЙ начал реновацию чужого долгостроя по ул. Олени Теліги 25
В 2019 году ИСК ОБРИЙ начал реновацию чужого долгостроя по ул. Олени Теліги 25

Для исследования и разработки концепции благоустройства было привлечено Urban curators — независимое агентство, которое объединило единомышленников в областях урбанистики, архитектуры, экономики и социологии города. Работа над проектом предусматривает несколько весомых и последовательных этапов.

Первый из них – бережное наблюдение и тщательное изучение городской жизни участка, который ограничивается улицами Елены Телиги, Щусева, Академика Грекова и Ольжича и особенностей самой местности. Именно ему было посвящено несколько недель сентября.

Выводы урбанистов, подтверждающие справедливость замечаний жителей, и соответствующие предложения составили основу концепции проекта. За несколько недель она будет представлена по адресу: ул. Олени Теліги 25. Так что все желающие смогут ознакомиться с основными предложениями разработчиков и предоставить комментарии, воспользовавшись почтовым ящиком или электронной почте.

  В 2019 году ИСК ОБРИЙ начал реновацию чужого долгостроя по ул. Олени Теліги 25
В 2019 году ИСК ОБРИЙ начал реновацию чужого долгостроя по ул. Олени Теліги 25
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