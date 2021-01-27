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среда, 27 января 2021 17:43

Настольный теннис набирает популярность, несмотря на пандемию – SETKA CUP

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Настольный теннис набирает популярность, несмотря на пандемию – SETKA CUP
Альтернативой "большому формату" для спортсменов и болельщиков стали YouTube-трансляции матчей. Фото: Google Sites

Продолжающаяся пандемия COVID-19 практически свела на нет индустрию спорта. В 2020-м организаторы спортивных мероприятий были вынуждены массово отменять либо переносить соревнования. Вместе с XXXII летними Олимпийскими играми в Токио, на 2021 год были перенесены 5-я Европейская Универсиада, национальные гран-при Формулы-1 и множество событий в других видах спорта.

Альтернативой стал переход в онлайн-формат, как это случилось с соревнованиями по Dota 2. А некоторые футбольные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы прошли без зрителей.

Многомиллиардная спортивная индустрия лишилась основного источника дохода от массовых мероприятий и вынуждена искать новые способы организации – как правило, в сфере онлайн.

Такая смена формата повысила интерес к видам спорта, не требующим аренды больших помещений и заполненных трибун. Например, популярность среди игроков и болельщиков стал набирать ранее недооцененный в Украине настольный теннис.

Этот вид спорта был затронут пандемией не меньше остальных. Запланированный на март 2020-го Чемпионат мира, был трижды перенесен, точные даты проведения не будут объявлены еще долго. Также были отложены пять турниров ITTF World Tour и четыре квалификационных турнира к Олимпийским играм, изначально назначенные на апрель 2020-го.

Альтернативой "большому формату" для спортсменов и болельщиков стали YouTube-трансляции матчей без "физического" присутствия зрителей. Впрочем, сами игроки даже отмечают некоторые преимущества такого формата, а именно возможность не отвлекаться на шум в зале и сконцентрироваться на игре.

По словам представителя крупнейшей в Украине платформы по развитию настольного тенниса SETKA CUP Дениса Калачевского, онлайн-соревнования, организованные на современных тренировочных базах с современной системой вентиляции, абсолютно безопасны для спортсменов, так как соблюдаются все меры предосторожности.

Так, например, собственные тренировочные базы SETKA CUP в Киеве, Днепре и Львове оборудованы по европейским стандартам и полностью подходят для ежедневных, транслирующихся онлайн-турниров.

Среди участников, оценивших преимущество платформы, – сотни топовых спортсменов-участников национальных и международных соревнований: первый номер украинского рейтинга среди мужчин Дмитрий Писарь; спортсмены, выступающие в западноевропейских клубах: Алексей Рыбка, Валерия Степановская, Михаил Мосюк, а также ряд призеров и победителей национальных первенств разных уровней, всего – более 550 рейтинговых игроков.

"Социальные медиа повышают интерес украинцев к настольному теннису – финансово доступному и полезному для здоровья виду спорта. Кроме того, онлайн-формат позволяет спортсменам не терять форму и продолжать самореализовываться во время карантина, а также участвовать в интересных для зрителя развлекательных и новостных форматах", – уверен Денис Калачевский.

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