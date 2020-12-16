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вторник, 22 декабря 2020 10:31

METRO призывает украинцев поддержать рестораны в новогодний период, заказав у них праздничные блюда

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"МЕТРО Кеш энд Керри Украина" начала масштабную информационную кампанию для поддержки бизнеса своих HoReCa-клиентов в новогодний период в условиях карантина. Инициатива #ЗамовЩобПідтримати длится с 8 декабря 2020 по 8 января 2021 года во всех городах присутствия METRO в Украине.

  "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" помогает бизнесу своих HoReCa-клиентов в новогодний период в условиях карантина инициативой # ЗамовЩобПідтримати
"МЕТРО Кеш энд Керри Украина" помогает бизнесу своих HoReCa-клиентов в новогодний период в условиях карантина инициативой # ЗамовЩобПідтримати

"Заказывайте в ресторанах - празднуйте дома", призывает своих клиентов METRO Украины в рамках инициативы #ЗамовЩобПідтримати. В конце этого сложного года стрессов и переживаний, заказ праздничного ужина из ближайшего ресторана поможет не только порадовать близких вкусными блюдами, но и поможет поддержать сферу гастрономии, которая сильно пострадала от последствий глобальной пандемии.

Информационная кампания, которая реализуется в рамках глобальной инициативы METRO AG, имеет целью поддержку заведений ресторанной индустрии и помощь в привлечении новых клиентов. METRO берет на себя функцию коммуникации, чтобы рассказывать людям по всей стране о ресторанах рядом с ними и поощрять их заказывать готовые блюда на дом, чтобы подарить себе праздничное настроение, а своей кухне - отдых на праздники.

"Многие рестораны сейчас борются за свое выживание. Через карантин и общее ощущение неопределенности и страха, будущее на ближайшие месяцы для наших HoReCa-клиентов выглядит не слишком перспективным. Именно поэтому, с помощью этой инициативы METRO хочет поддержать своих клиентов в Украине и во всем мире, - комментирует Тина Цайске, генеральный директор "МЕТРО Кэш энд Керри Украина". - С помощью этого проекта мы хотим, чтобы как можно больше наших конечных клиентов воспользовались услугами ресторанов, заказывая у них праздничные блюда в течение новогоднего сезона. Таким образом, даже в условиях карантина и социального дистанцирования мы сможем праздновать, наслаждаясь изысканными блюдами и одновременно помогая украинским ресторанам сохранить свой бизнес. А сэкономленное на приготовлении время, которого всегда так не хватает, мы сможем уделить своим родным и близким".

Кампания предусматривает бесплатное продвижение более 300 ресторанов в 26 городах. Рекламная поддержка ресторанам предоставляется за счет METRO на digital-площадках - специальная страница на официальном сайте компании, баннерная реклама, промо в социальных сетях, на профильных сайтах и ​​поисковых платформах, на партнерских площадках, в рамках активностей с блогерами и тому подобное.

"МЕТРО Кеш энд Керри Украина" вышла на украинский рынок в 2003 году. Сейчас компания управляет 23-мя классическими центрами оптовой торговли METRO Cash & Carry в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Кривом Роге, Полтаве, Виннице, Запорожье, Черновцах, Николаеве, Ровно, Ивано-Франковске, Мариуполе и Житомире; и 3-мя магазинами оптовой торговли "Бери Вези" в Тернополе, Луцке и Чернигове. За более чем 16 лет деятельности в Украине METRO Cash & Carry инвестировала в национальную экономику более 600 млн. евро. Объем продаж компании "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" за 2018/2019 финансовый год (октябрь 2018 г. - сентябрь 2019 г.) составил 627 млн. евро. "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" входит в состав METRO. Дополнительная информация: www.metro.ua

METRO - это ведущая международная торговая оптовая компания, специализирующаяся на обслуживании гостиниц, ресторанов и служб кейтеринга (HoReCa), а также частных предпринимателей - владельцев заведений розничной торговли. Обслуживая более 16 млн. клиентов в мире, компания обеспечивает их качественными товарами как непосредственно в крупных торговых центрах, так и онлайн, с профессиональной доставкой. Кроме этого, METRO помогает своим клиентам развивать бизнес и повышать конкурентоспособность, предлагая им современные digital-инструменты, призванные развивать и совершенствовать сферу гостеприимства в каждой стране присутствия компании. Устойчивое развитие является одним из ключевых факторов успешного бизнеса METRO, о чем свидетельствует статус лидера отрасли согласно Европейскому индексу устойчивого развития Dow Jones Sustainability Index 2019. Компания представлена ​​в 34 странах и предоставляет рабочие места более 100 тысячам работников. Объем продаж METRO в 2018/2019 финансовом году составил 27,1 млрд. евро. В октябре 2019 г. METRO AG заключила соглашение о продаже мажоритарного пакета акций своего бизнеса в Китае. В сентябре 2018 года компания начала процесс продажи розничной сети Real, которая насчитывает более 34 тысяч сотрудников. Дополнительная информация: www.metroag.de

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