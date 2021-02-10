Грузия привлекает путешественников своим неповторимым колоритом, прекрасной природой, мягким климатом, богатой тысячелетней историей и культурой. Здесь по-прежнему чтут многие традиции, которым насчитывается по несколько сотен лет. А грузинские вина и еда – это то, от чего сложно отказаться, если ты это попробовал хотя бы раз. В этой статье мы разберем наиболее любопытные факты о Грузии, о которых будет интересно узнать любому человеку. А тем, кто никогда не был в этой стране, сразу захочется ее посетить.

Интересные факты о Грузии, которые могут удивить. Насколько хорошо вы знаете такую страну, как Грузия? Это удивительная и колоритная страна со своими обычаями и особенностями жизни

Факт 1. Гость – это посланник Бога

Грузины – это очень гостеприимный народ. Здесь гостей любят, уважают и относятся к ним соответствующе. Считается, что гость – это посланник Бога, которого нужно подобающе принять, накормить и позволить ему отдохнуть. Еще один интересный момент – когда приходишь к кому-то в гости, то не принято снимать уличную обувь. Снятая обувь может быть расценена хозяевами, как знак неуважения.

Факт 2. Грузинские народные танцы и песни являются достоянием ЮНЕСКО

Среди грузинских племен были широко распространены танцевальные мелодии, которые сохранились и по наши дни. Любовь грузин к песням и танцам известны, пожалуй, во всем мире. Мтиулури, кинтоури, ачарули и другие грузинские танцы – это повод для гордости. Это же касается и разнообразных национальных песен. Поэтому нет ничего удивительного в том, что они признаны ЮНЕСКО шедевром культурного наследия человечества.

Факт 3. Высокий уровень жизни и низкие цены на недвижимость

Грузия сегодня является одной из наиболее развитых стран на всем постсоветском пространстве. Грузия стабильно входит в топ-10 наиболее безопасных стран, здесь высокий уровень медицины и практически полностью отсутствует коррупция.

Для малого и среднего бизнеса созданы прекрасные условия, поэтому многие иностранцы вкладывают деньги в экономику страны. Помимо прочего, Грузия – это еще и популярное туристическое направление. За 2019 год страну посетило 9,3 миллиона иностранных туристов.

При всех многочисленных достижениях, недвижимость в Грузии стоит очень дешево. В небольших городах квартиры продаются по цене 200-400$ за квадратный метр. В связи с этим среди иностранцев очень популярны инвестиции в недвижимость. Иностранец просто покупает квартиру (сделать это можно даже удаленно), а потом сдает ее в аренду, получая 8-12% годовых в валюте.

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Факт 4. Многие жители Тбилиси знают английский язык

Грузины не любят, когда иностранцы пытаются говорить на ломанном грузинском. Лучше общаться с местным населением на русском или английском. Русский в основном знают люди старшего поколения, которые жили еще при Советском Союзе, при этом молодежь между собой общается на родном грузинском, а с иностранцами они свободно могут поговорить и на английском. В последнее время все больше грузин учит английский язык, и сегодня им владеет значительная часть жителей, особенно в крупных туристических городах.