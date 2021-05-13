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четверг, 13 мая 2021 19:11

Лучший слуховой аппарат для ребенка

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Лучший слуховой аппарат для ребенка
В "Центре Слуха" можно подобрать слуховые аппараты для детей любого возраста.

От состояния здоровья наших детей зависит развитие общества в будущем. Результаты исследований свидетельствуют о тенденции ухудшения показателей здоровья детей в Украине. Проблемы со слухом - распространенное явление у детей. Но в большинстве случаев при правильной диагностике и лечении можно избежать негативных последствий в будущем. К сожалению, в нашем государстве плохо развита культура обращения к врачу-сурдологу или отоларингологу. Родители не уделяют должного внимания при незначительных нарушениях слуха. Это приводит к потере драгоценного времени.

Когда нужно задуматься о диагностике слуха ребенка

Нарушение слуховой функции у ребенка заботливые родители заметят сразу. Здесь важно не прятаться от проблемы, не делать неутешительные выводы, не откладывать "на потом" визит к врачу. Детский организм - это единое целое и проблемы со слухом однозначно спровоцируют нарушения с развитием речи. И как следствие возникнут трудности с адаптацией в коллективе.

Современное диагностическое оборудование в тандеме с опытными специалистами дают возможность не только выявить болезнь, но и определить количественно потерю слуха на разных частотах. Это позволит точно настроить слуховой аппарат. Купить детский слуховой аппарат - одно из альтернативных решений проблемы, которое в большинстве случаев является достаточно эффективным.

Слуховой аппарат для ребенка: коротко о главном

1. Детям можно использовать аппараты только заушного типа. Они удобные и безопасные для растущего организма.

2. Рассматриваем современные цифровые модели "https://sluh-doctor.com/" - впервые введены в эксплуатацию не позднее 3-х лет.

3. Оснащенные детской формулой настройки последнего поколения DSL v.5.

4. Имеют LED-индикатор - сообщают об уровне заряда и необходимости в сервисном обслуживании.

5. Индекс IP68 - максимальный уровень защиты от пыли, влаги, пота - позволяет детям вести активный образ жизни.

6. Bluetooth-соединение со смартфоном родителей - информирование о заряде батареи, возможность найти потерянный аппарат.

7. Возможность подключения к ноутбуку или планшету - важно для полноценного обучения.

8. Функция блокировки батарейного отсека - безопасное использование, невозможность ребенком достать батарею и причинить вред своему здоровью.

9. Яркая цветовая гамма и интересный дизайн - комфортное использование и безболезненная адаптация.

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