Кредит под залог квартиры – простое решение денежного вопроса

Компания Capital Invest выдает кредиты под любой тип квартиры. Фото: Корреспондент.net

Кредит под залог квартиры в Capital Invest – это быстрый и простой способ получить крупную сумму на различные потребности. Благодаря такому займу обычная квартира становится ценным активом и приносит доход – можно использовать деньги на развитие бизнеса и выплачивать задолженность из прибыли. Это эффективный способ справиться с финансовыми трудностями, если нет официального дохода.

Оформить кредит под залог квартиры можно и в банке, и в частной кредитной организации, но если в первом случае заёмщика ждёт сбор множества справок и длительные проверки, то во втором условия получения кредита максимально упрощены. Банк предъявляет повышенные требования к клиенту, проверяет по различным базам данных и изучает его кредитную историю, вследствие чего такой большой процент отказа.

Когда нужны деньги и ждать некогда кредит под залог квартиры в Capital Invest становится идеальным решением вопроса! В частной кредитной организации положительный результат получают более 80% клиентов, а вся процедура занимает не более дня. Сначала нужно подать заявку, предоставить пакет документов и провести оценку имущества. После независимой оценки определяется стоимость квартиры, и готовится решение по кредиту. Последний этап – подписание кредитного договора и выдача денег.

Компания Capital Invest выдаёт кредиты под любой тип квартиры, сколько бы комнат в ней ни было, с ремонтом или без. Мы предлагаем выгодные условия кредитования и самые низкие процентные ставки, выдаём до 80% стоимости квартиры под 1,8% в месяц сроком на 3-60 месяцев. Это значительно выгоднее, чем брать потребительский кредит в банке!

Мы даём возможность самостоятельно выбрать срок кредита и комфортный ежемесячный платёж: чем больше срок, тем меньше ежемесячный обязательный платёж.

Что нужно для оформления кредита под залог квартиры

Заём под залог квартиры в Capital Invest может взять любой человек возрастом от 18 до 70 лет (на момент окончания кредита), который является собственником квартиры. Можно оформить займ на квартиру другого человека, получив его официальное разрешение.

Для оформления кредита нужно предоставить минимальный список документов: паспорт и идентификационный код, документы, которые подтверждают право собственности на квартиру, а также техпаспорт. При этом сама квартира должна находиться в нормальном состоянии – не более 70% износа. Она не может быть в кредите или под арестом, стоять на учёте строений под капитальный ремонт или снос. Если в квартире прописаны несовершеннолетние, в кредите также откажут.

В Capital Invest можно рассчитывать на полноценную консультацию и помощь в любых ситуациях: нет нужного документа, просрочка по кредиту, тяжело платить. Здесь нацелены на успешное сотрудничество, поэтому сделают всё возможное, чтобы клиент был доволен результатом!

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