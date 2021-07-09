Кредит онлайн на карту Украина

Лето – отпускная пора. Но суровые реалии жизни многим украинцам не позволяют, как раньше, купить путевку и поехать на Азов. Цены уж больно "кусачие", а финансовая стабильность у большинства оставляет желать лучшего. Но не все так безнадежно. На украинском рынке микрокредитования сейчас работают десятки МФО (ccloan, mistercash, швидкогроши и т.д,), которые предлагают моментальное оформление кредита на выгодных условиях.

Отличие МФО от банка

Сейчас в Украине работают более сотни различных микрофинансовых организаций (МФО), в которых можно в течение нескольких минут оформить кредит онлайн на банковскую карту.

Главное преимущество МФО перед банком состоит в том, что клиент может оформить кредит в удаленном режиме, предоставив базовый минимум документов – паспорт, ИНН. Справок о доходах или поручителей не надо. Желательно иметь положительную кредитную историю. Но и клиенты с негативной кредитной историей могут оформить микрозайм в некоторых МФО.

Кредитоваться в МФО могут социально незащищенные слои населения: пенсионеры, студенты, безработные. Главное условие – достижение 18-летнего возраста, наличие паспорта, справки о присвоении идентификационного номера, мобильный телефон, банковская карта любого украинского банка.

К недостаткам кредитования в МФО можно отнести небольшие суммы кредитования (до 15-20 тыс грн), короткий срок, на который можно оформить заем (до 30 дней), а также очень большие проценты, которые начисляются каждый день в размере около 2% от суммы кредита (в месяц - до 60%).

Как оформить кредит онлайн на карту Украины

Для оформления микрозайма в МФО клиент должен зайти на сайт организации, ознакомиться с доступными предложениями. После - пройти регистрацию и заполнить стандартную анкету на предоставление кредита, в которой указать паспортные данные, свой ИНН, номер мобильного телефона и банковской карты.

Поданная заявка будет рассмотрена в течение 15-30 минут, и по ней будет вынесено решение. На электронную почту клиента придет уведомление о предоставлении или непредоставлении кредита.

При положительном решении на электронную почту придет электронный договор, который необходимо внимательно изучить и подписать. Подписание происходит через СМС-сообщение с кодом, который указан в договоре. После этого договор считается вступившим в силу, и на банковскую карту клиента зачисляется кредитная сумма. Главное условие – вернуть вовремя взятый кредит с процентами, в противном случае, нерадивому заемщику будут начислены серьезные штрафные санкции.

Услуги предоставляет ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СС ЛОУН" (код ЕГРПОУ 40071779, свидетельство о регистрации финансового учреждения ФК №В0000108 от 23.12.2020 г., выданное Национальным банком Украины). Лицензия на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (выданная на основании распоряжения Нацкомфинуслуг № 1127 от 13.04.2017 г.).