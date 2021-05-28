Коррекция зрения с применением 5D-технологий

Лазерная коррекция – лидер инноваций в офтальмологии. Лучшие специалисты всего мира работают над тем, чтобы сделать процедуру коррекции зрения максимально результативной. И одно из новейших достижений – 5D-лазерная технология. Это топ-методика, которую вы можете сегодня выбрать для коррекции зрения, и она представлена в офтальмологическом центре "Эксимер".

Сегодня получить качественные офтальмологические услуги европейского уровня можно и в Украине, по доступным ценам. Врач-офтальмохирург высшей категории, практик с 35-летним опытом, главный врач киевского центра "Эксимер" Сергей Анатольевич Прожога рассказывает о преимуществах 5D-технологий в лазерной коррекции зрения.

Врач-офтальмохирург, главный врач киевского центра "Эксимер" Сергей Анатольевич Прожога имеет 35 лет опыта

Прежде всего, сверхточный эксимерный лазер SCHWIND AMARIS с 5D-технологией, который используют в офтальмологическом центре "Эксимер", - дает возможность полностью восстановить зрение. Это самый быстрый и безопасный способ избавиться от ряда офтальмологических заболеваний. Благодаря этой методике процедура проходит максимально комфортно, а реабилитация - быстрая и результативная. Зрение восстанавливается через 3-4 часа после коррекции и достигает 100% и выше.

При каких офтальмологических заболеваниях результат гарантирован?

Лазерная коррекция эффективна при лечении близорукости, дальнозоркости, а также астигматизме любой степени. SCHWIND AMARIS – лазер новейшего поколения, который делает процедуру коррекции зрения максимально безопасной и прогнозируемой, а реабилитацию – комфортной. Лазер Amaris позволяет выполнить коррекцию за считанные секунды. Благодаря особенно щадящему подходу пациент не нуждается в больничном или длительном отпуске на период реабилитации. Через несколько дней после коррекции он может вернуться к обычному ритму жизни, работать за компьютером, читать, писать, смотреть телевизор.

В чем именно уникальность данного метода?

Лазерная установка лидера немецкой офтальмологии компании SCHWIND имеет одну из самых быстрых систем слежения за движением глаз во время коррекции. Уникальная 5D-технология способна фиксировать область роговицы по 5-ти осям. Это обеспечивает качество процедуры, поскольку луч лазера воздействует на поверхность роговицы с максимальной точностью. Отсутствует риск влияния внешних факторов на конечный результат. Кроме того роговица во время процедуры не нагревается. Соответственно восстановление проходит быстро и безболезненно. Данная методика позволяет подобрать оптимальную программу под индивидуальные особенности глаза конкретного пациента. Таким образом, сама коррекция проходит максимально точно, без риска осложнений. Также уникальностью метода 5D-Eye LASIK является гарантия восстановления не только остроты зрения, но и контрастности, яркости, четкости. Повышается качество зрения в темное время суток, что особенно важно для водителей. Такого результата удалось достичь благодаря улучшенной методике испарения тканей роговицы в четко заданных областях. Уникальная 5D технология способна фиксировать область роговицы по 5-ти осям

Нужна ли пациенту какая-то специальная подготовка перед проведением коррекции?

В первую очередь необходимо пройти комплексную диагностику зрения. По результатам диагностики врач подберет методику коррекции, а также сориентирует пациента, на какие результаты тот может рассчитывать, исходя из его конкретной ситуации. SCHWIND AMARIS – лазер новейшего поколения, который делает процедуру коррекции зрения максимально безопасной и прогнозируемой, а реабилитацию – комфортной

В офтальмологическом центре "Эксимер" лазерную коррекцию зрения с использованием технологии 5D Eye Lasik проводят опытные врачи-офтальмохирурги высшей категории, с большим стажем работы. Также возможно проведение диагностики и коррекции зрения в один день.

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Адреса офтальмологических центров "Эксимер":

г. Киев, ул. Деловая, 5-Б, тел. (044) 238-68-00

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