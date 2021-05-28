Коррекция зрения с применением 5D-технологий

 
Ексклюзивы
1/5
Грязный воздух. "Мертвые дома" - как должен изменится Киев через 10 лет
Грязный воздух. "Мертвые дома" - как должен изменится Киев через 10 лет
Просмотров: 315
Разумков начал игру на опережение с командой Зеленского
Разумков начал игру на опережение с командой Зеленского
Просмотров: 774
Миллионы олигарха не помогут. Какие перспективы у партии Колесникова
Миллионы олигарха не помогут. Какие перспективы у партии Колесникова
Просмотров: 441
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
Просмотров: 2511
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Просмотров: 522
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
9 Просмотров: 927
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Просмотров: 1494
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Просмотров: 1233
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Просмотров: 2295
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
Просмотров: 1197
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1548
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 360
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 765
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 432
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 288
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
30 мая 2021
Просмотров: 837
Життя покарало
– Ми про них забули, а вони спливли. Чекаємо, – говорить Олексій. Із ним уперше за 10 років зв'язалася троюрідна тітка з Херсонщини. ...
вторник, 01 июня 2021 08:00

Коррекция зрения с применением 5D-технологий

  Комментировать

Лазерная коррекция – лидер инноваций в офтальмологии. Лучшие специалисты всего мира работают над тем, чтобы сделать процедуру коррекции зрения максимально результативной. И одно из новейших достижений – 5D-лазерная технология. Это топ-методика, которую вы можете сегодня выбрать для коррекции зрения, и она представлена в офтальмологическом центре "Эксимер".

Сегодня получить качественные офтальмологические услуги европейского уровня можно и в Украине, по доступным ценам. Врач-офтальмохирург высшей категории, практик с 35-летним опытом, главный врач киевского центра "Эксимер" Сергей Анатольевич Прожога рассказывает о преимуществах 5D-технологий в лазерной коррекции зрения.

  Врач-офтальмохирург, главный врач киевского центра "Эксимер" Сергей Анатольевич Прожога имеет 35 лет опыта
Врач-офтальмохирург, главный врач киевского центра "Эксимер" Сергей Анатольевич Прожога имеет 35 лет опыта

Прежде всего, сверхточный эксимерный лазер SCHWIND AMARIS с 5D-технологией, который используют в офтальмологическом центре "Эксимер", - дает возможность полностью восстановить зрение. Это самый быстрый и безопасный способ избавиться от ряда офтальмологических заболеваний. Благодаря этой методике процедура проходит максимально комфортно, а реабилитация - быстрая и результативная. Зрение восстанавливается через 3-4 часа после коррекции и достигает 100% и выше.

При каких офтальмологических заболеваниях результат гарантирован?

Лазерная коррекция эффективна при лечении близорукости, дальнозоркости, а также астигматизме любой степени. SCHWIND AMARIS – лазер новейшего поколения, который делает процедуру коррекции зрения максимально безопасной и прогнозируемой, а реабилитацию – комфортной. Лазер Amaris позволяет выполнить коррекцию за считанные секунды. Благодаря особенно щадящему подходу пациент не нуждается в больничном или длительном отпуске на период реабилитации. Через несколько дней после коррекции он может вернуться к обычному ритму жизни, работать за компьютером, читать, писать, смотреть телевизор.

В чем именно уникальность данного метода?

Лазерная установка лидера немецкой офтальмологии компании SCHWIND имеет одну из самых быстрых систем слежения за движением глаз во время коррекции. Уникальная 5D-технология способна фиксировать область роговицы по 5-ти осям. Это обеспечивает качество процедуры, поскольку луч лазера воздействует на поверхность роговицы с максимальной точностью. Отсутствует риск влияния внешних факторов на конечный результат. Кроме того роговица во время процедуры не нагревается. Соответственно восстановление проходит быстро и безболезненно.

Данная методика позволяет подобрать оптимальную программу под индивидуальные особенности глаза конкретного пациента. Таким образом, сама коррекция проходит максимально точно, без риска осложнений.

Также уникальностью метода 5D-Eye LASIK является гарантия восстановления не только остроты зрения, но и контрастности, яркости, четкости. Повышается качество зрения в темное время суток, что особенно важно для водителей. Такого результата удалось достичь благодаря улучшенной методике испарения тканей роговицы в четко заданных областях.

  Уникальная 5D технология способна фиксировать область роговицы по 5-ти осям
Уникальная 5D технология способна фиксировать область роговицы по 5-ти осям

Нужна ли пациенту какая-то специальная подготовка перед проведением коррекции?

В первую очередь необходимо пройти комплексную диагностику зрения. По результатам диагностики врач подберет методику коррекции, а также сориентирует пациента, на какие результаты тот может рассчитывать, исходя из его конкретной ситуации.

  SCHWIND AMARIS – лазер новейшего поколения, который делает процедуру коррекции зрения максимально безопасной и прогнозируемой, а реабилитацию – комфортной
SCHWIND AMARIS – лазер новейшего поколения, который делает процедуру коррекции зрения максимально безопасной и прогнозируемой, а реабилитацию – комфортной

В офтальмологическом центре "Эксимер" лазерную коррекцию зрения с использованием технологии 5D Eye Lasik проводят опытные врачи-офтальмохирурги высшей категории, с большим стажем работы. Также возможно проведение диагностики и коррекции зрения в один день.

Узнать больше о лазерной коррекции зрения можно на сайте: www.eximer.ua

Адреса офтальмологических центров "Эксимер":

г. Киев, ул. Деловая, 5-Б, тел. (044) 238-68-00
г. Одесса, ул. Армейская, 8-В, тел. (048) 707-00-07

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коррекция зрения с применением 5D-технологий». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
июня

Хмельницкий казнил всех пленных поляков

Самое читаемое
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
17
 Просмотров: 8163
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
 Просмотров: 6687
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
10
 Просмотров: 4356
Мейхер в боди и пуантах пофилософствовала о будущем
Мейхер в боди и пуантах пофилософствовала о будущем
10
 Просмотров: 3294
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
5
 1 Просмотров: 3213
Новости компаний
Сергей Полумысный: вектор развития компании NOVAAGRO
Сергей Полумысный: вектор развития компании NOVAAGRO
Комфортное рабочее место дома — требование сегодняшнего дня
Комфортное рабочее место дома — требование сегодняшнего дня
Компания в Европе – первый шаг к масштабированию бизнеса
Компания в Европе – первый шаг к масштабированию бизнеса
Модный пол — тенденции в дизайне интерьеров
Модный пол — тенденции в дизайне интерьеров
Деревянный стол: за и против
Деревянный стол: за и против
Больше всего комментируют
9
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
7
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
3
Шария объявили персоной нон грата и лишили статуса беженца в Литве
2
Британские спецагенты допускают искусственное происхождение Covid-19
1
Шевченко радовался победе "Челси" в компании российского олигарха
Голосов: 2445
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть