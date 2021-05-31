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понедельник, 31 мая 2021 12:27

Компания в Европе – первый шаг к масштабированию бизнеса

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Компания в Европе – первый шаг к масштабированию бизнеса
Несмотря на разность стран, в Европе есть общий стандарт регистрационных действий. Фото: Budapest Business Journal

Большинство контрагентов с большим удовольствием будут сотрудничать с компанией, которая зарегистрирована в Европе. К ней больше доверия. Для многих, кто хочет развивать свой бизнес, регистрация компаний в Европе является первым этапом. Европейский союз с большим удовольствием привлекает иностранных инвесторов, предоставляя им большое количество преимуществ.

Однако процедура регистрации может вызывать несколько вопросов, особенно у новичков. В этом деле нужно положиться на профессионализм и опыт специалистов. Ими являются представители компании "Incluence Limited", которые готовы предоставить консультации и выполнить фактические работы.

Особенности регистрационных действий

Процедура и алгоритм регистрации имеет определенные особенности. Иногда будет проще зарегистрировать компанию в США, но она не всем нужна, тем более там все равно есть свои моменты. Предварительно предпринимателю необходимо подготовить следующие документы:

• внутренний и заграничный паспорт бенефициара;
• любой формат доказательства его места проживания;
• подтверждение платёжеспособности.

Несмотря на разность стран, в Европе есть общий стандарт регистрационных действий, и он не зависит от региона регистрации. Необходимо выбрать основной вид деятельности, подобрать или арендовать юридический адрес, подготовить учредительные документы в соответствии с законодательством той страны, где будет происходить регистрация, а также открыть временный банковский счет для формирования уставного капитала.

Обязательно необходимо предоставить нотариально заверенную подпись всех участников. Открытием компании в Европе считается ее регистрация в Торговом Реестре страны. После этого последует открытие в банке основного счета, после чего компания может начать свою деятельность.

Преимущества европейского бизнеса

Первое и главное достоинство – это более комфортный климат для бизнеса. Даже элементарно можно открыть компанию в Польше и с первых дней пользоваться преимуществами бизнеса. Среди других достоинств необходимо сформировать такой перечень:

• современная инфраструктура;
• низкие ставки по кредитам;
• наличие нескольких свободных экономических зон;
• огромные рыночные перспективы;
• высокий уровень платежеспособности;
• гибкое налогообложение.

Всю помощь относительно развития бизнеса в Европе можно получить от специалистов фирмы "Incluence Limited". Они учтут требования бизнесменов и дадут свои рекомендации.

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