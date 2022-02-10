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пятница, 11 февраля 2022 14:33

Клинкерная плитка – универсальный облицовочный материал

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  Клинкерная плитка используется для дизайна интерьеров различных помещений
Клинкерная плитка используется для дизайна интерьеров различных помещений

Человечество начало использовать глину в качестве строительного материала в глубокой древности. Сначала появился кирпич-сырец, который высыхал на воздухе, был не особенно прочен и долговечен. Затем изделия из глины научились обжигать, и керамический кирпич на протяжении тысячелетий оставался одним из лучших строительных материалов. А в XIX веке появилась его новая разновидность – клинкерный кирпич, который использовали для мощения дорог. Более тонкая клинкерная плитка оказалась универсальным облицовочным материалом с превосходными характеристиками. Когда-то клинкерный кирпич и плитка были бюджетной заменой натурального камня, сегодня это элитные материалы, которые пользуются спросом несмотря на высокую стоимость.

История создания клинкерного кирпича и плитки

В XIX веке в Европе активно велось строительство дорог, а основным материалом для мощения был натуральный камень. Его добыча и обработка требовали немалых затрат, поэтому были предприняты попытки заменить натуральный камень искусственным – кирпичом. В Голландии для производства кирпича использовалась местная сланцевая глина, которая была очень плотной, неоднородной и недостаточно пластичной. Поэтому ее пропускали между валками и перетирали в мелкий порошок, а затем просеивали и смешивали с водой. Кирпич из полученной массы формовали с помощью пресса, затем сушили и обжигали в печи.

Голландцы также экспериментировали с технологией обжига, подняли температуру до 1200°, увеличили продолжительность обработки (обжиг длился до 10 недель). Хотя процесс изготовления нового материала был трудоемким, результат оправдывал затраты времени и труда. Использование глиняного порошка тонкого помола позволило получить заготовки с однородной структурой, минимальной пористостью, высокой плотностью. А термическая обработка придавала им прочность, сопоставимую с прочностью натурального камня. Новый чудо-кирпич изготавливался из доступного сырья и обходился недорого. При постукивании друг об друга кирпичики издавали высокий звонкий протяжный звук, по которому и получили название (в нидерландском языке слово Klinker означает "гласный звук").

Вскоре технологию освоили в разных странах Европы и за ее пределами, один из первых заводов по обжигу клинкера был открыт в селе Топчиевка Черниговского района. Сначала здесь обжигали крупные блоки, которые затем дробили, потом было налажено формование кирпича и плитки заданных размеров.

  Клинкерная плитка используется для дизайна интерьеров различных помещений
Клинкерная плитка используется для дизайна интерьеров различных помещений

Возможности применения клинкерной плитки

Уникальная совокупность эксплуатационных характеристик позволяет использовать клинкерную плитку для облицовки:

• фасадов – плитка устойчива к атмосферным воздействиям, не боится мороза, не выгорает под действием солнечных лучей;
• стен и пола в помещениях с высоким уровнем влажности – клинкер отличается минимальным водопоглощением;
• стен, пола в технических помещениях – материал устойчив к истиранию, может выдерживать интенсивные нагрузки, а также контакт с химически агрессивными жидкостями и их парами;
• каминов, печей – по огнеупорным характеристикам клинкерный кирпич превосходит обычный керамический, это же касается плитки.

Наконец, клинкерная плитка находит применение в дизайне интерьеров различных помещений. Смешивание глины из разных месторождений, использование минеральных добавок, изменение режима термической обработки позволяет получать плитку разнообразных цветов и оттенков без искусственных красителей.

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