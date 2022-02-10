Клинкерная плитка – универсальный облицовочный материал

Клинкерная плитка используется для дизайна интерьеров различных помещений

Человечество начало использовать глину в качестве строительного материала в глубокой древности. Сначала появился кирпич-сырец, который высыхал на воздухе, был не особенно прочен и долговечен. Затем изделия из глины научились обжигать, и керамический кирпич на протяжении тысячелетий оставался одним из лучших строительных материалов. А в XIX веке появилась его новая разновидность – клинкерный кирпич, который использовали для мощения дорог. Более тонкая клинкерная плитка оказалась универсальным облицовочным материалом с превосходными характеристиками. Когда-то клинкерный кирпич и плитка были бюджетной заменой натурального камня, сегодня это элитные материалы, которые пользуются спросом несмотря на высокую стоимость.

История создания клинкерного кирпича и плитки

В XIX веке в Европе активно велось строительство дорог, а основным материалом для мощения был натуральный камень. Его добыча и обработка требовали немалых затрат, поэтому были предприняты попытки заменить натуральный камень искусственным – кирпичом. В Голландии для производства кирпича использовалась местная сланцевая глина, которая была очень плотной, неоднородной и недостаточно пластичной. Поэтому ее пропускали между валками и перетирали в мелкий порошок, а затем просеивали и смешивали с водой. Кирпич из полученной массы формовали с помощью пресса, затем сушили и обжигали в печи.

Голландцы также экспериментировали с технологией обжига, подняли температуру до 1200°, увеличили продолжительность обработки (обжиг длился до 10 недель). Хотя процесс изготовления нового материала был трудоемким, результат оправдывал затраты времени и труда. Использование глиняного порошка тонкого помола позволило получить заготовки с однородной структурой, минимальной пористостью, высокой плотностью. А термическая обработка придавала им прочность, сопоставимую с прочностью натурального камня. Новый чудо-кирпич изготавливался из доступного сырья и обходился недорого. При постукивании друг об друга кирпичики издавали высокий звонкий протяжный звук, по которому и получили название (в нидерландском языке слово Klinker означает "гласный звук").

Вскоре технологию освоили в разных странах Европы и за ее пределами, один из первых заводов по обжигу клинкера был открыт в селе Топчиевка Черниговского района. Сначала здесь обжигали крупные блоки, которые затем дробили, потом было налажено формование кирпича и плитки заданных размеров.

Клинкерная плитка используется для дизайна интерьеров различных помещений

Возможности применения клинкерной плитки

Уникальная совокупность эксплуатационных характеристик позволяет использовать клинкерную плитку для облицовки:

• фасадов – плитка устойчива к атмосферным воздействиям, не боится мороза, не выгорает под действием солнечных лучей;

• стен и пола в помещениях с высоким уровнем влажности – клинкер отличается минимальным водопоглощением;

• стен, пола в технических помещениях – материал устойчив к истиранию, может выдерживать интенсивные нагрузки, а также контакт с химически агрессивными жидкостями и их парами;

• каминов, печей – по огнеупорным характеристикам клинкерный кирпич превосходит обычный керамический, это же касается плитки.

Наконец, клинкерная плитка находит применение в дизайне интерьеров различных помещений. Смешивание глины из разных месторождений, использование минеральных добавок, изменение режима термической обработки позволяет получать плитку разнообразных цветов и оттенков без искусственных красителей.