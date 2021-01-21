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четверг, 21 января 2021 14:45

Как выводить Биткоин на карту Приват

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  Что делать, чтобы вывести Биткоин на карту Приват
Что делать, чтобы вывести Биткоин на карту Приват

Выведение биткоина — задача, которую можно решить только с помощью специального обменника. Желательно для этих целей выбирать компании, присутствующие на рынке не первый год. Ни в коем случае не доверяйте площадкам, открывшимся недавно, — высок риск нарваться на мошенников, которые просто обманут и не позволят перевести электронные деньги в реальные, чтобы их потратить или снять.

Если не хочется перелопачивать весь интернет в поисках надежного, уже проверенного обменника, сразу загляните по ссылке https://changecoins.io/bitcoin-btc-to-privat-24-uah. Площадка Changecoins работает более двух лет, реализует обмен средств по множеству направлений и считается самой удобной при работе с криптовалютой.

Как быстро будут выведены деньги

В разделе "Регламент работы" на сайте обменника есть информация о скорости обработки заявки и о том, каковы нормы в разных случаях. Это два показателя, отличающихся между собой. Если банк озвучивает, что принимает перевод в течение 3-5 дней, это еще не означает, что придется ждать именно столько. Реальные сроки легко составляют 20-40 минут — зависит от самой валюты, которую надо продать или купить, и от банка. По этой причине не торопитесь с выводами — ознакомьтесь со специальной таблицей от Changecoins и только потом планируйте сроки.

Что касается обработки со стороны самого обменника, то она проводится максимально быстро. Заявки не висят на рассмотрении подолгу — за исключением технических сбоев, но это случается редко.

Совершая обмен денег с кошелька на карту (особенно в первый раз), пользователи часто боятся, что деньги им не дойдут из-за технических проблем или по другим причинам. Но тут у клиентов есть подстраховка: хороший обменник гарантирует, что в подобных ситуациях деньги будут возвращены.

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