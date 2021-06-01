Как выбрать наколенный бандаж

Почти каждый второй человек хотя бы раз в жизни чувствовал боль в коленях. Еe может вызвать более двухсот патологий. Чтобы предотвратить возможные травмы, а также ускорить процесс реабилитации после операций, медики рекомендуют приобрести бандаж - разновидность коленного фиксатора.

Бандаж не требует особого ухода, простой и эффективный в использовании

Для чего нужен бандаж

Защитить ногу и колено от спортивных нагрузок, уменьшить боль, или же ускорить восстановление после артроза, отека, растяжки мышц - поможет бандаж колена. В зависимости от разновидности он способен поддержать сустав или предупредить травматизм. В отличие от эластичного бинта, удерживает ногу в неподвижном положении. Медики советуют использовать фиксаторы для колена при:

- болях, припухлости и покраснении колен;

- ограничении движений в суставе;

- артрите, артрозе, бурсите;

- разрыве мениска;

- растяжении и разрыве связок;

- вывихах, переломе и других травмах;

- как профилактическое средство.

Бандаж стабилизирует положение сустава. Убирает отечность и другие признаки воспаления. Кроме этого обеспечивает нормальное кровообращение, уберегает от болевых ощущений и сохраняет подвижность сустава.

Виды фиксаторов

Существует сотни различных фиксаторов колена. Условно их делят на шесть основных групп:

- лечебно-профилактические - нужны для защиты коленного сустава от травм;

- лечебные - с металлическими спиральными ребрами. Изготовленные для облегчения состояния при артрозе, артритах и др;

- фиксирующие - стабилизируют положение колена и ограничивают его подвижность;

- спортивные - предупреждают травмы во время физических нагрузок;

- реабилитационные - для дополнительной поддержки колена после операций. Ограничивают подвижность.

- послеоперационные. Предназначены для тех, кто перенес хирургические вмешательства на колене.

В зависимости от степени фиксации бандажи бывают мягкие, полужесткие и жесткие.

Бандаж не требует особого ухода, простой и эффективный в использовании

Как выбрать бандаж

Чтобы остановиться на одном из перечня следует отталкиваться от полученной травмы и консультации врача. В целом, выбор наколенника сводится к нескольким ключевым характеристикам:

- Бандажу с шарнирами следует отдать предпочтение тем, кто страдает воспалительными заболеваниями коленного сустава и мениска, имеет растяжение мышц и связок, артрозы, бурситы, проходит период реабилитации после травм.

- При отечности, синовите рекомендованы компрессионные бандажи. Они актуальны при артрозе, многих артритах, кости Бейкера. Здесь также будут актуальны дополнительные элементы: силиконовые кольца, спиральные ребра жесткости и тому подобное.

- Ортез обычно назначают при дегенеративной деформации связок, которая требует контроля угла сгибания и разгибания.

Если есть желание предотвратить травматизм, который возможен во время занятий спортом, нужен наколенник.

Бандаж не требует особого ухода, простой и эффективный в использовании

Прежде чем приобрести фиксатор коленного сустава, следует определиться с размером. Если выбрать слишком большой - будет болтаться, маленький - отжимать область коленного сустава, что приведет к дискомфорту и навредит. Поэтому предварительно необходимо измерить обхват коленной чашечки, нижней трети бедра и верхней трети голени.

Бандаж не требует особого ухода. Простой и эффективный в использовании. Поэтому, в случае боли в колене, или повышенной физической активности, которая увеличивает нагрузку на сустав, лучше не медлить с приобретением специальных ортопедических изделий и поберечь свое здоровье заранее.