Как удивить свою половинку в День святого Валентина

14 февраля во мире отмечают День святого Валентина. К празднику у влюбленных принято готовить друг другу подарки. И, по традиции, возникает проблема – "Что же подарить?".

На самом деле вариантов множество, но, если вы хотите действительно удивить и порадовать свою половинку, то чашкой с сердечком или парными футболками не обойдется. Предлагаем обратиться в секс шоп. Почему-то многие люди считают, что товары из интимных магазинов предназначены для одиноких, но это совсем не так. Они помогут влюбленным быть более открытыми друг с другом и ближе. И конечно сделают сексуальную жизнь ярче. Согласитесь, - то что надо в День влюбленных.

Какие же именно товары из секс шопа лучше всего подойдут для пар, помогали разбираться специалисты интернет-магазина интимных товаров "Тет-а-тет".

Лубриканты

Это универсальное средство, что подойдет как для мастурбации, так и для секса - с игрушками или без. Они помогут повысить возбуждения и получить максимальное сексуальное удовлетворение. К тому же есть огромный выбор гелей, они могут быть ароматизированными, сладкими, со вкусами или со стимулирующим эффектом.

Вибратор

Вибратор поможет разнообразить секс, увеличить его продолжительность и выбрать темп, который приблизит пару к кульминации. Кроме того, такие игрушки предназначены не только для женщин, есть и для мужчин. Вибраторы сделаны из разных материалов, имеют различные формы и размеры, поэтому каждая пара найдет то, что подойдет именно ей.

Массажные масла и аромасвечи

Такие вещи помогут создать действительно романтическую атмосферу. Кроме того, убеждены, что никто из ваших половинок не откажется от приятного массажа в День влюбленных.

Белье

Подсластить отношения сможет кружевное сексуальное белье. Выбор такого подарка для женщины поможет избраннику реализовать свои фантазии, ведь он сам выбирает, в каком образе будет его любимая. В секс шопах такой подарок можно купить даже съедобный.

БДСМ-наборы

Это подарок для самых смелых и самых нескромных. Однако пары могут начать с использования наручников или флогеров. Это однозначно принесет в вашу сексуальную жизнь новые и незабываемые ощущения.

Также можно создать целый подарочный бокс, собрав там игрушки, которые нравятся вашей половинке. Например, игрушки для парной мастурбации, интимные вибрирующие гаджеты для него и нее, эротическое белье, наручники и повязки.

Магазин "Тет-а-тет" является крупным дистрибьютором товаров интимного назначения. Предлагает более 50 видов изделий, способных разнообразить сексуальную жизнь. Продукция сертифицирована и проходит проверку перед отправкой. Клиентов удивит доступные цены за качественный товар и постоянные скидки. Также магазин гарантирует полную конфиденциальность при доставке заказа.