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понедельник, 27 сентября 2021 14:26

Как сделать кухню стильной и функциональной

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Кухня — это особенное пространство в любом доме. В этой комнате не только готовятся различные вкусности, но и собираются домочадцы, нередко с гостями, чтобы провести время вместе за приятной трапезой. Следует приложить усилия для создания практичного и привлекательного интерьера. Правильно подобранная мебель играет в этом ключевую роль. Необходимо продумать заранее, какие изделия нужны, что будет в них храниться, где они будут размещаться, как много времени вы готовы посвящать уходу за ними.

  Интернет-магазин Taburetka.ua имеет широкий ассортимент шкафов, столов, стульев и других изделий для кухни
Интернет-магазин Taburetka.ua имеет широкий ассортимент шкафов, столов, стульев и других изделий для кухни

Зонирование кухни

Современные дизайнеры предлагают интересное решение, благодаря которому любая кухня станет уютной и функциональной —зонирование. Оно подойдёт даже для небольших помещений. Такой вариант предполагает разделение места для приготовления пищи и непосредственно для еды. Это можно сделать с помощью кухонного гарнитура. Производители предлагают модели разных форм, что позволяет обозначить обеденную зону.

Сегодня купить кухню недорого, которая прослужит долгие годы, просто. Следует придерживаться ряда рекомендаций: продумать место, где будет размещаться мебель, что и в каком количестве будет храниться в ней и определиться со стилем и формой.

  Интернет-магазин Taburetka.ua имеет широкий ассортимент шкафов, столов, стульев и других изделий для кухни
Интернет-магазин Taburetka.ua имеет широкий ассортимент шкафов, столов, стульев и других изделий для кухни

Если кухня небольших габаритов, лучше остановиться только на самых необходимых шкафах и полках. Угловая форма позволит максимально сэкономить пространство. Для средних и просторных комнат подходят П-образная и прямая формы. Большой популярностью пользуются сейчас модульные гарнитуры. Такое решение даёт возможность выбрать только нужные изделия. Собрать их в один набор несложно даже своими силами.

Для эстетичной и функциональной организации обеденной зоны необходимо подобрать стол и посадочные места: табуретки для небольших помещений, стулья или кресла для более просторных. Чтобы правильно выбрать стол, нужно определить, сколько места он будет занимать на кухне. Если пространства мало, то подойдёт стол обеденный раскладной. Современные модели имеют простые и понятные механизмы, благодаря которым можно в любой момент существенно увеличить поверхность столешницы.

Важно выдержать единый стиль всей мебели в кухне. Наилучший вариант сделать это — приобретать готовые наборы. На сайте компании Taburetka.ua представлен широкий ассортимент шкафов, столов, стульев и прочих изделий в наборах и по-отдельности.

  Интернет-магазин Taburetka.ua имеет широкий ассортимент шкафов, столов, стульев и других изделий для кухни
Интернет-магазин Taburetka.ua имеет широкий ассортимент шкафов, столов, стульев и других изделий для кухни
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27
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